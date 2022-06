Fußballer in der Relegation zwischen Hoffen und Bangen

Am Mittwoch beginnt mit zwei Spielen die Relegation. Der Höhepunkt könnte das Finale um den letzten freien Platz in der Bezirksliga werden.

Für viele Zuschauerinnen und Zuschauer sind es die schönsten und in jedem Fall die spannendsten zwei Fußball-Wochen des Jahres: Es beginnt die Relegation mit ihren einfachen und packenden Regeln: Wer gewinnt, der steigt auf oder kommt zumindest eine Runde weiter. Wer verliert, der bleibt, wo er ist oder er steigt ab. Die ersten Spiele wurden bereits auf den kommenden Mittwoch angesetzt.

Einen weiten Weg Richtung Landesliga hat der TSV Blaustein vor sich. Den ersten Schritt will der Vize der Bezirksliga Donau/Iller am Mittwoch (18 Uhr) in Untertürkheim gegen Cannstatt tun, den Zweiten des Bezirks Stuttgart. Ebenfalls am Mittwoch um 18 Uhr stehen sich in Ludwigsfeld der FKV Neu-Ulm und der FC Burlafingen II gegenüber. Der Sieger spielt am Dienstag der kommenden Woche gegen den TSV Pfuhl den letzten freien Platz in der Kreisliga A Donau aus.

Ein echter Zuschauermagnet könnte in diesem Jahr das Endspiel um den letzten freien Platz in der Bezirksliga werden. Den könnten nämlich am Samstag, 25. Juni, die SGM Ingstetten/Schießen und der SV Beuren unter sich ausmachen. Vorher müssen allerdings beide Mannschaften ihre Aufgaben im Halbfinale erledigen: Die Roggenburger Spielgemeinschaft die am Donnerstag um 16 Uhr in Holzheim gegen den A-Donau-Vize SV Oberelchingen, der SV Beuren die am Freitag um 18 Uhr in Gögglingen gegen den Alb-Zeiten FV Asch/Sonderbuch.

An der Iller geht es viel schneller: Das einzige Relegationsspiel zur Kreisliga A bestreiten der TSV Senden und der TSV Regglisweiler am Sonntag, 19. Juni in Illerrieden. Diese Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

Am allerschnellsten geht es allerdings auf der Alb. Die SV Pappelau/Beiningen steigt als Zweiter der Kreisliga B ohne Relegation auf, da die SF Rammingen künftig als Spielgemeinschaft mit dem TSV Niederstotzingen im Bezirk Ostwürttemberg spielt und dadurch eine Etage weiter oben ein Platz frei geworden ist.