Kreisliga A Iller: Bei der SGM Senden-Ay darf schon gefeiert werden

Plus Nach dem klaren Sieg der SGM Senden-Ay im Gipfeltreffen mit dem SV Tiefenbach ist das Titelrennen in der Kreisliga A Iller praktisch entschieden.

Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A Iller setzte im Gipfeltreffen mit dem 4:1-Erfolg über den SV Tiefenbach ein deutliches Ausrufezeichen. Bei neun Punkten Vorsprung der SGM Senden-Ay auf die Tiefenbacher, die noch drei Spiele zu absolvieren haben, dürfte der Titelkampf entschieden sein. Ein überglücklicher SGM-Spielertrainer Simon Fischäß nahm schon die entsprechenden Glückwünsche entgegen: „Ich bin ungeheuer stolz auf die Jungs, die genau das umgesetzt hatten. Nun sollte nichts mehr anbrennen.“

Nach verhaltenem Beginn erhöhte seine Mannschaft den Druck und sorgte durch ihren Top-Torjäger Carlos Geric das erste Mal für Gefahr (20.). Für die Führung der Einheimischen musste eine Standardsituation herhalten: Der Freistoß von Nick Brandolini wurde von Andrzej Weglowski per Kopf verlängert und der aufgerückte Abwehrspieler Timo Merk bedankte sich freistehend am langen Pfosten mit dem 1:0 (30.). Der Knoten war geplatzt und Geric erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (40.).