Türkspor Neu-Ulm ist nach Sieg beim FV Senden Meister

Türkspor Neu-Ulm II macht mit einem 6:2 in Senden die Meisterschaft klar. Der vermeintlich schärfste Rivale muss damit sogar um die Relegation bangen.

Durch einen fulminanten 6:2-Sieg beim FV Senden sicherte sich die Mannschaft von Türkspor Neu-Ulm II bereits einen Spieltag vor Saisonschluss die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Iller. Der FV Senden ist durch die Niederlage seinerseits auf den undankbaren dritten Platz zurückgefallen, hat auch die Teilnahme an den Relegationsspielen zur Bezirksliga nun nicht mehr in der eigenen Hand und muss auf einen Ausrutscher des Zweiten SV Beuren am letzten Spieltag hoffen.

Selbst in dieser Höhe geht der Sieg für Türkspor voll und ganz in Ordnung. Nur während der ersten 45 Minuten konnten sich die Gastgeber dagegenstemmen und dem Spitzenreiter Paroli bieten. Filippo Moscatello scheiterte bereits in der 9. Minute aus etwas spitzem Winkel an Türkspor-Keeper Matej Perkovic. Zuvor war er bereits einmal alleine Richtung Tor unterwegs gewesen, wurde aber aufgrund einer angeblichen Abseitsposition vom nicht immer souveränen Schiedsrichter Herbert Huber aus Egg an der Günz zurückgepfiffen – begleitet von heftigen Protesten der Sendener Mannschaft und deren Anhang.

Die Einheimischen hielten in dieser Phase weiterhin das Tempo hoch und ließen die technisch starken Gäste zunächst nicht zur Entfaltung kommen. Lohn für diesen Aufwand war das 1:0 durch den Treffer von Dennis Mgbechi (20.). Doch nach gut einer halben Stunde kam der Tabellenführer dann doch auch einmal gefährlich vor das Sendener Tor, aber Ahmet Ali Hasanca erwischte die Hereingabe von Jannik Wiener nicht richtig (30.). Dass er es besser kann, bewies er in der 34. Minute mit dem 1:1, nur eine Zeigerumdrehung später markierte Tolga Ciftci sogar das 2:1 für seine Mannschaft. Somit war das Spiel innerhalb einer Minute gedreht und der Spielverlauf sogar auf den Kopf gestellt. Die Gastgeber ließen sich davon aber nicht entmutigen und schlugen kurz vor dem Halbzeitpfiff zurück. Kapitän Marco Nohr traf aus der Drehung zum 2:2 (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel hatten sie Sendener in Person von Tim Hartmann noch die erste gefährliche Aktion (55.). Was danach aber passierte, war eine Demonstration der Neu-Ulmer. Zuerst scheiterte Hasanca mit seinem Schuss aufs kurze Eck noch an Sendens Torhüter Michael Böhme (58.), danach konnte die Abwehr des FVS mit vereinten Kräften wieder gegen Hasanca klären (59.). Zu diesem Zeitpunkt lag aber bereits die Führung für die Gäste deutlich in der Luft. In dem Maße, in dem der Druck der Türken zunahm, bauten die Sendener ab. Jannik Wiener war für das überfällige 3:2 zuständig (66.). Dann brachen vollends alle Dämme bei der Mannschaft aus der Illerau. Ciftci mit dem 4:2 (72.), der eingewechselte Seyman Yilmaz (77.) mit dem 5:2 und der ebenfalls eingewechselte Anil Karayaka mit dem 6:2 (82.) machten das halbe Dutzend voll und verliehen dem mittlerweile einseitigen Kräftemessen den passenden Ausdruck. Von der Heimmannschaft kam über weite Strecken der zweiten Hälfte kaum mehr etwas, die Sendener Mannschaft resignierte, die Spieler des Gastgebers wirkten kraft- und ratlos und sie hatten auch konditionell nichts mehr zuzusetzen.