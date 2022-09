Deutsche Meisterschaft im Klettern in Neu-Ulm

Der aus Neu-Ulm stammende Linus Bader startet als Titelverteidiger im Neu-Ulmer Sparkassen-Dome.

Für Fans des Klettersports und vor allem natürlich für die Aktiven selbst steht am kommenden Samstag und Sonntag im Sparkassendome des DAV Neu-Ulm ein Saison-Höhepunkt auf dem Programm: In den Disziplinen Speed und Lead geht es bei den Männern und Frauen jeweils um die deutsche Meisterschaft. Um den deutschen Jugendcup kämpfen die A- und B-Jugendlichen, allerdings nur in der Disziplin Speed. Dabei gehen auch Kletterinnen und Kletterer an den Start, die dieses Jahr bei Europameisterschaften und Weltcups Top-Platzierungen erreicht haben. Angemeldet der aus Neu-Ulm stammende und für den DAV Düsseldorf startende Linus Bader, der beim Speed Titelverteidiger ist.

Beim Lead, der traditionellsten Kletterdisziplin mit Seil und auf einer vorgegebenen Route, ist die Konkurrenz noch deutlich größer als im Speed und es gibt ein starkes Männer-Teilnehmerfeld mit Titelverteidiger Yannick Flohé (DAV Aachen) an der Spitze. Spätestens nach seinem Weltcup-Sieg im Bouldern in Brixen in Südtirol und Rang drei beim Lead-Weltcup im slowenischen Koper gehört er zur Weltspitze. Jan Hojer vom DAV Frankfurt am Main, Olympiateilnehmer in Tokio und deutscher Meister von 2019, dürfte ein harter Widersacher sein. Chris Hanke vom DAV Allgäu-Kempten gehört ebenfalls zum engeren Favoritenkreis. Bei den Frauen trifft Titelverteidigerin Martina Demmel (DAV Allgäu-Kempten) auf Hannah Meul (DAV Rheinland-Köln), die im Weltcup und bei der Europameisterschaft insgesamt drei zweite Plätze geholt hat und in Topform ist.

In der Speed-Disziplin – hier geht es auf einer weltweit genormten Route um Schnelligkeit – trifft Titelverteidiger Linus Bader auf 19 Gegner. Bei den Frauen kämpfen 15 Teilnehmerinnen um die deutsche Meisterschaft.

Für den deutschen Jugendcup sind sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen in jeweils beiden Altersklassen sehr viele Starter und Starterinnen qualifiziert.

Die Titelkämpfe beginnen am Samstag um 9.45 Uhr mit der Speed-Qualifikation der Jugend A, das Finale steigt um 11 Uhr. Die deutsche Speed-Meisterschaft der Männer und Frauen wird am Samstag um 15.30 Uhr entschieden. Um 18.30 Uhr steht dann noch die Lead-Qualifikation auf dem Programm. Der Sonntag beginnt um 10.45 Uhr mit der Qualifikation fürs Finale im Speed- Cup-Wettbewerb der B-Jugendlichen. Das Finale ist auf 12.30 Uhr angesetzt. Im Lead der Männer und Frauen kommt es um 14 Uhr zum Halbfinale. Um den Titel kämpfen im Finale zunächst die Männer (19 Uhr) und dann die Frauen (20 Uhr).

Tickets für die deutsche Meisterschaft gibt es online auf der Website des Sparkassendomes in Neu-Ulm.