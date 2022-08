Der Pfuhler Dietmar Wittrowski ist auch mit 83 Jahren begeisterter Radsportler

Dietmar Wittrowski hat als Sportler viel erlebt und er ist auch mit 83 Jahren immer noch sehr aktiv. Seine beste Kameradin ist die eigene Ehefrau.

Eigentlich sollte Dietmar Wittrowski ein Buch schreiben über seine vielen Erlebnisse als Radsportler. Das meint auch seine Frau Ria, die ihn auf seinen Touren oft begleitet. Doch dafür wird der 83-jährige Pfuhler kaum Zeit haben.

Aber zu erzählen hat der frühere Radiotechnikermeister, der als Sechsjähriger mit seiner Mutter in einem Güterwagen aus Ostpreußen nach Deutschland geflohen ist, unendlich viel und man kann ihm stundenlang zuhören. Die dicke Chronik der Radsport-Seniorengruppe des SSV Ulm 1846 belegt, welche Top-Leistungen die Sportler selbst im fortgeschrittenen Alter noch erbracht haben. So gut wie immer mit dabei: Dietmar Wittrowski.

Wittrowskis Anfänge in diesem Sport: „Ich bin als 16-Jähriger mit einem Rennrad und 80 Mark in der Tasche auf Deutschlandfahrt gegangen“, erzählt er: „Ich habe mal bei einer Tante übernachtet und sonst in Jugendherbergen. Ich bin bis Cuxhaven gefahren und auf anderem Weg wieder zurück. Insgesamt war ich zwei Wochen lang 2000 Kilometer unterwegs und hatte am Ende noch 20 Mark übrig. Wobei meine Beine schließlich so schwer waren, dass ich das letzte Stück von Süßen nach Ulm mit dem Zug gefahren bin.“ Beschädigte Speichen hat er selbst ersetzt.

Es war der Anfang seiner Leidenschaft, an den Rädern immer wieder selbst herumzubasteln, und die Deutschlandfahrt war der Beginn seiner Liebe zum Radsport. Mit 18 Jahren schloss er sich dem RSV 1948 Ulm an, der später in der TSG 1846 aufging, die schließlich 1970 mit dem SSV fusionierte. Jetzt feiert er „65 Jahre Radsport in allen Varianten“.

Als Lizenzfahrer war Dietmar Wittrowski neun Jahre im Rennsport aktiv. In dieser Zeit stieg er bis in die Elitestufe A auf, gewann Landesmeisterschaften, war bei deutschen Meisterschaften und internationalen Rennen am Start und begegnete auch starken Profifahrern. „Ich war aber nie ein großer Straßenrennfahrer“, berichtet der 83-Jährige, der noch drei Mal pro Woche oft mit seiner Frau trainiert und im Jahr rund 6000 Kilometer zurücklegt. Auf Anraten seines Arztes benutzt er nach einem Herzinfarkt vor zwölf Jahren auf schweren Strecken ein E-Bike, mit dem er noch bis zum Bodensee kommt. „An Bergen hatte ich Schwierigkeiten. Der Sprint und 1000-Meter-Zeitfahren auf Zement- und Holzbahnen waren meine Stärken“, erinnert sich Witt-rowski. Gefahren wurde vorwiegend in Hallen, mitunter im Vorprogramm für Sechstage-Rennen.

Weil er tagsüber arbeiten musste, trainierte Wittrowski abends, auch bei Dunkelheit. Zudem absolvierte er einen Trainerlehrgang und arbeitete im Nachwuchsbereich. Stolz stellt er fest: „Auf die württembergischen Mannschaftstitel hatten wir ein Abonnement. Bei der Konkurrenz hieß es vorher immer respektvoll in Anlehnung an unsere Trikots: Da kommen die schwarzen Teufel aus Ulm.“

Als Dietmar Wittrowski sich in seinem Beruf zur Meisterprüfung anmeldete und seine Frau kennenlernte, legte er im Verein eine Pause ein. Doch der Radsport ließ ihn nicht los, zusammen mit Günter Hammele gründete er die Seniorengruppe und die organisierte Rennen wie „Rund ums Ulmer Münster“ oder „Rund durch Neu-Ulm“. „Selbst Didi Thurau ist hier mal gefahren“, erinnert sich Wittrowski.

Die Mitglieder der Seniorengruppe haben auch selbst viele Fahrten unternommen, beispielsweise in Norwegen in knapp 28 Stunden von Trondheim nach Oslo, eine Fahrt durch die Pyrenäen oder eine Alpenüberquerung. „Da habe ich die Berge kennen und lieben gelernt“, sagt der Senior. Seine Räder, die in einem Kellerraum untergebracht sind, haben nie eine Servicestation gesehen: „Ich habe immer alles selbst gemacht und auch mal einen Rahmen selbst konstruiert.“

Aber Radfahren ist für Wittrowski und seine Frau nicht alles. 1980 haben sie mit dem Skilanglauf angefangen, sie sind begeisterte Skater und haben bereits an Ski-Marathons teilgenommen. Auch Skiroller kommen bei dem Pfuhler Ehepaar zum Einsatz. „Meine Frau ist mein bester Sportkamerad“, sagt der 83-Jährige. „Ein bisschen irre sind wir immer“, bekennt Ria. „Und das muss so bleiben“, ergänzt ihr Mann.