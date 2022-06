SGM Ingstetten/Schießen gewinnt in der Relegation gegen Oberelchingen

Ingstetten/Schießen gewinnt im Elfmeterschießen gegen Oberelchingen und genießt dabei die Unterstützung einer Mannschaft aus der Nachbarschaft.

Die SGM Ingstetten/Schießen hat im ersten Relegationsspiel auf dem Platz des TSV Holzheim ihre Chance auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga durch einen 9:8-Sieg im Elfmeterschießen gegen den SV Oberelchingen gewahrt. Die Roggenburger Spielgemeinschaft steht damit als erster Teilnehmer am Endspiel um den letzten freien Platz in der Bezirksliga fest, das erst am 25. Juni ausgetragen wird. Der Gegner wird am heutigen Freitag um 18 Uhr in Gögglingen im Spiel zwischen dem SV Beuren und dem FV Asch-Sonderbuch ermittelt.

Relegationsspiele sind immer Zuschauermagneten, auch das in Holzheim lockte die Massen an. Die Partie begann mit zehn Minuten Verspätung, weil viele der etwa 1150 Zuschauer und Zuschauerinnen noch nicht im Stadion waren – unter ihnen war übrigens die beinahe komplette Mannschaft des TSV Obenhausen, die Ingstetten/Schießen lautstark unter anderem mit Megafonen anfeuerte. Als es dann endlich los ging, erwischte der Bezirksligist tatsächlich den besseren Start: Nach einem Elchinger Freistoß konterte Ingstetten/Schießen, Tim Elser prüfte mit seinem Schuss den Elchinger Keeper Isaac Amoh (12.). Fünf Minuten danach setzte sich der schnelle Elser wieder auf der linken Seite durch, diesmal passte er den Ball in den Rückraum zu Fabian Span, der knapp verzog. Der SV Oberelchingen verbuchte seine erste Möglichkeit erst nach einer knappen halben Stunde, als Sebastian Högg nach einer Drehung im Strafraum am SGM-Torhüter Jannik Schreiber scheiterte. Die Roggenburger Spielgemeinschaft hatte darauf postwendend eine Antwort, doch zum zweiten Mal an diesem Nachmittag brachte Tim Elser den Ball nicht an Amoh vorbei. Das leidige Thema Chancenverwertung, es war ein Stück weit schon wieder eines bei der SGM Ingstetten/Schießen.

Bereits unmittelbar nach Beginn der zweiten Halbzeit hätte sich deren Großzügigkeit beinahe gerächt, als der Elchinger Joel Berger den Ball an die Latte knallte. Spätestens jetzt war der Vizemeister der Kreisliga A Donau voll im Spiel und er verbuchte bald darauf den nächsten Hochkaräter: Nach einer schönen Flanke kam Dennis Oppold zentral acht Meter vor dem Tor unbedrängt mit dem Kopf an den Ball und schaffte es irgendwie, den neben den Pfosten zu setzen (61.). Diese beiden Möglichkeiten des SV Oberelchingen, sie waren mindestens so gut wie alle Chancen der Roggenburger Spielgemeinschaft in Halbzeit eins. Die hätte durch Fabian Span etwas später auch in Führung gehen können (71.), ebenso wie die Elchinger mit der letzten Aktion der regulären Spielzeit durch den Kopfball von Sebastian Högg (90.+1).

Aber bei hochsommerlichen Temperaturen schwanden bei beiden Mannschaften die Kräfte, schließlich gab es sogar noch 30 Zusatzminuten in Form einer Verlängerung oben drauf. In denen brachten die ermatteten Spieler auch keine nennenswerten Offensivaktionen mehr zustande und somit folgte des Dramas letzter Akt: Das Elfmeterschießen und auch das zog sich an diesem langen Fußball-Nachmittag. Die ersten 17 Versuche waren allesamt erfolgreich, dann vergab Felix Lux den neunten Elchinger Elfer und beinahe drei Stunden nach dem ursprünglich vorgesehenen Anpfiff war seine Mannschaft raus aus der Bezirksliga-Lotterie. Trotzdem sagte SGM-Trainer Niko Berchtold: „Ich würde am liebsten sofort weiter machen.“ Die lange Pause bis zum Finale behagt ihm gar nicht.