Rhönrad: Auf die Jugend ist Verlass beim TV Senden-Ay

Starke Ergebnissein Salzburg

Bei den Austrian Open und dem Mozart-Cup starteten die Rhönradturnerinnen und -turner des TV Senden-Ay fast ausschließlich mit Nachwuchskräften. Für die meisten von ihnen war es der erste Wettkampf auf internationalem Parkett.

In der Altersklasse der Jugend, in der ausschließlich in der Kürgeraden gestartet wurde, zeigte Femi Su Dworatschek mit einem hervorragenden zehnten Platz eine gelungene Premiere, aber auch für ihre Vereinskameradinnen, die erstmals international starteten, lief der Wettkampf zufriedenstellend. Hannah Singer belegte Platz 15, Juliana Winkler und Lara Ulrich Platz 20 und Jolina Dworatschek Platz 23. Bei den Junioren in der Landesklasse ging mit Daniel Bias erstmalig ein männlicher Turner für den TV Senden in Salzburg an den Start. Mit einem zweiten Platz in der Kürgeraden und dem Sieg beim Sprung veredelte er sein internationales Debüt. Bei den Senioren holte Katharina Zachmann die Bronzemedaille.

Bei den Austrian Open in der Bundesklasse waren Turnerinnen und Turner aus sechs Nationen dabei. Bei der Jugend hatten Maxima Negele und Pia Menz ihre ersten Auftritte bei internationalen Wettkämpfen, entsprechend groß war die Nervosität. Trotz einiger Wackler und Stürzen erreichten Maxima Negele Platz sieben und Pia Menz Rang 13. Bei den Juniorinnen belegten nach dem Kürsprung, der Kürspiral und der Kürgeraden in einem starken Starterfeld Vanessa Dechant Platz acht, Jasmin Fischer Rang zehn und Katharina Hofmann Platz zwölf.

Erster Platz für Lea Gmeiner vom TV Senden-Ay

Für Weltmeisterin Lea Gmeiner war es der letzte Wettkampf bei den Juniorinnen. Mit den Tageshöchstwertungen in allen drei Disziplinen und dem ersten Platz unterstrich sie zum Abschluss noch einmal ihre Ausnahmestellung. In der Mannschaftswertung belegten die Juniorinnen des TV Senden-Ay den ersten und die Jugendturnerinnen den fünften Platz.