Der SV Tiefenbach zeigt, wie Chancenverwertung geht

Lokal Die SGM/Ingstetten/Schießen vergibt im Duell der Bezirksliga-Absteiger zu viele Chancen und verliert.

Knapp mit 1:0 setzte sich der SV Tiefenbach im Duell der Bezirksliga-Absteiger bei der SGM Ingstetten/Schießen durch. Der bisherige Tabellenführer der Kreisliga A Iller stürzte dadurch auf den vierten Tabellenrang ab. Die Meinungen gingen anschließend ein wenig auseinander. Der Tiefenbacher Trainer Christoph Schregle formulierte vorsichtig: „Ganz unverdient war der Sieg nicht.“ Sein Kollege Nikolas Berchtold sagte: „Wir haben einfach zu viel liegengelassen, wir waren aber ansonsten aber gut im Spiel.“