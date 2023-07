Thalfingen

vor 16 Min.

Frau Pfarrer und ihre rasende Kiste

Seifenkistenrennen in Thalfingen Mit qualmendem "Auspuff" raste Pfarrerin Anja Saltenberger das Thalfinger Pfarrgäßle beim Seifenkistenrennen hinab.

Plus Zum ersten Mal feiern in Thalfingen katholische und evangelische Kirchengemeinde zusammen. Beim ökumenischen Seifenkistenrennen schlagen sich zwei Geistliche ausgesprochen wacker.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Bislang haben die evangelische und die katholische Kirchengemeinde ihre Feste stets getrennt gefeiert. Doch am Wochenende taten sie sich erstmals konfessionsübergreifend zusammen. Das ökumenische Fest rund um St. Laurentius und das Rathaus war bestens besucht. Und das hatte auch viel mit einem besonderen Höhepunkt zu tun: einem Seifenkistenrennen, bei dem sich die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Strecke im Pfarrgäßle köstlich amüsierten.

Außergewöhnlich bei diesem Wettbewerb waren zwei Teilnehmende, der katholische Pfarrer der St.-Laurentius-Gemeinde, Joji John, und die evangelische Pfarrerin Anja Saltenberger. Sie setzten sich in Seifenkisten, die ihnen zur Verfügung gestellt worden waren und traten gegen die starke Konkurrenz von rennerfahrenen Männern aus dem Ort an. Anja Saltenberger hatte sich im Vorfeld schon lachend zur „Quotenfrau“ erklärt, war sie doch nicht nur als Pfarrerin in einer Sonderposition, sondern auch als einzige Frau im Starterfeld. Nachdem zwei Buben außer Konkurrenz mit Vaters Renngefährt den Auftakt gemacht hatten, stand Pfarrer Joji John, der vorher noch sein Kreuz vom Gottesdienst neben der Rikscha-Seifenkiste abgelegt hatte, gegen Bernhard Doser auf der Startrampe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen