Ulm

06:30 Uhr

50 Jahre im Dienste der Ulmer Bundesfestung

Plus Der 50. Geburtstag des Förderkreises Bundesfestung steht an. Die Feiern sollen in einem Neubau innerhalb Deutschlands größtem Festungsensemble stattfinden. Was alles geboten ist.

Von Dagmar Hub

Das wird noch richtig stressig: Am 20. Oktober wird der Förderkreis Bundesfestung e.V. sein 50-jähriges Bestehen feiern. Dazu muss das in Eigenregie wiedererstellte Blockhaus am Oberen Kuhberg fertig sein und soll eingeweiht werden – genau sechs Jahre nach der Grundsteinlegung, die am 18. Oktober 2018 stattfand. Ein Archivraum, ein Vortrags- und Veranstaltungsraum und das Obergeschoss für Wechselausstellungen sollen darin Platz finden – und die ersten modernen Toiletten der heute musealen Festungsanlage.

Mit rund 2000 noch notwendigen Arbeitsstunden der Ehrenamtlichen des Förderkreises rechnet dessen Vorsitzender Matthias Burger bis zu diesem sechsten Jahrestag der Grundsteinlegung, an dem die Rekonstruktion des 1921 abgebrochenen Blockhauses - eines Fachwerkbaus mit Ziegeldach - der Bundesfestung fertig sein soll. Kann das gelingen? „Es wird!“, ist sich Burger sicher. „Aber es wird noch ein Kraftakt werden!“ Denn immer neue Gewerke stehen vom Handwerklichen her an, und die Ehrenamtlichen des Vereins sind in diesen Gewerken fast durchgehend Autodidakten. „Zeitdruck ist da natürlich schon“, so Burger, „und es wird spannend. Aber wir haben uns den Auftrag zu Bauerhalt und Denkmalpflege selbst gegeben.“

