Achtung, Baustelle: Berliner Ring wird asphaltiert 

Die Sanierung des Straßenbelags soll späteren Schäden und aufwendigen Arbeiten vorbeugen. Doch sie hängt auch mit einer Ulmer Großbaustelle zusammen.

Auf der Ulmer Nordtangente wird am Wochenende, 9./10. September, der Abschnitt zwischen der Sporthalle Ulmer-Nord und der B10 neu asphaltiert. Der Berliner Ring wird dazu ab Freitagabend, 20.30 Uhr in Richtung Osten voll gesperrt, die Fahrtrichtung Westen und die Zufahrt zu den Kliniken am Eselsberg sind nicht betroffen.

Bereits seit Mittwochvormittag laufen die vorbereitenden Arbeiten und in der Ein- und Ausfahrt Lehrer-Tal-Weg wurde bereits der verschlissene Fahrbahnbelag abgefräst. Ab Freitagabend wird dann auch auf dem Berliner Ring gearbeitet, das beauftragte Bauunternehmen hat zugesagt, am Montagmorgen die frisch asphaltierte Straße wieder freigeben zu können.

Neuer Asphalt: Baustelle auf der B10 im Ulmer Norden

Bereits in den vergangenen Jahren wurde die Westtangente von Wiblingen über den Kuhberg bis zum Science Park neu asphaltiert. Wegen der hohen Verkehrsbelastung finden diese Arbeiten abschnittsweise und nur an den verkehrsarmen Wochenenden statt. Je nach Streckenlänge wird dabei auch rund um die Uhr gearbeitet. Laut Baubürgermeister Tim von Winning schützt das rechtzeitige Abfräsen der verschlissenen Deckschicht den gesamten Straßenunterbau der Bundesstraße vor dauerhaften Schäden und beugt aufwendigen Sanierungen vor.

Die Asphaltsanierungen ermöglichen, dass der Berliner Ring zum Neubau der Wallstraßenbrücke baustellenfrei als Umleitungsstrecke zur Verfügung steht.