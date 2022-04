Antikmarkt am Karsamstag mit österlichem Kunsthandwerk und Shabby-Chic

An Karsamstag findet in der Ulmer Innenstadt ein Antikmarkt statt. Worauf sich Besucherinnen und Besucher freuen können.

Über 60 verschiedene Stände erwarten am Karsamstag in der Ulmer Innenstadt Besucherinnen und Besucher mit allerlei antiker Ware. Zwischen 9 Uhr und 17 Uhr besteht auf dem südlichen Münsterplatz, in der Kramgasse, auf dem Schuhhausplatz sowie im Judenhof die Möglichkeit, alte Schätze zu erwerben.

Klassische Antiquitäten und Shabby-Chic auf dem Antikmarkt in Ulm

Die Beschickerinnen und Beschicker bieten laut dem Ulmer City-Marketing neben klassischen Antiquitäten wie Möbeln, Porzellan oder Ölbildern auch österliches Kunsthandwerk feil. Zudem gäbe es Shabby-Chic und "Nostalgisches für Haus und Garten". Der ebenfalls samstags stattfindende Wochenmarkt grenzt am Münsterplatz direkt an den Antikmarkt an.