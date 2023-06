Ulm

17:07 Uhr

Autounfall, explodierter Grill, Zelt-Klinik: So üben DRK-Azubis in Ulm

Plus Mehr Verletzte als Helfer sind im Rettungsdienst eher ungewöhnlich. Die Auszubildenden zum Notfallsanitäter sind auch dem gewachsen. Über eine besondere Übung.

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Die Übung am Samstag auf dem Ulmer Eselsberg war ein Stresstest für die Auszubildenden zum Notfallsanitäter an der DRK-Landesschule in Ulm. Mehr Verletzte als Helfer: So etwas ist im Rettungsdienst eher ungewöhnlich. Drei Herausforderungen warteten. Zwei davon zur gleichen Zeit.

Die ganze Woche über war der sogenannte Massenanfall von Verletzten Thema im Unterricht des dritten Lehrjahres. Mit einer großen Übung wurde überprüft, ob der Unterrichtsstoff sitzt. Klassenlehrerin Nadja Übelhör zeigte sich am Nachmittag zufrieden. Insgesamt 133 Frauen und Männer waren dabei, darunter 37 Mimen, die die Verletzten spielten. Die Feuerwehr und Ehrenamtliche des Ulmer DRK unterstützten. Im Rahmen des 5G-Forschungsprojektes Rettungsbürger flogen mehrere Drohnen über der Einsatzstelle. Beim Projekt geht es um den Einsatz moderner Technologien zum Schutz von Menschenleben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen