Ulm

vor 17 Min.

B10-Brücke und Friedrich-Ebert-Straße gesperrt: Das erwartet Autofahrer

Die Wallstraßenbrücke in Ulm wird in den Sommerferien umfangreich saniert und daher in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt.

Lokal Eine unerwartete Reparatur und eine dringend nötige Sanierung verursachen zwei große Sperrungen in Ulm. Das steht an und diese Umleitungen gibt es.

Von Sebastian Mayr

Wer von der A8 über die B10 nach Süden will, muss einen Umweg in Kauf nehmen. Und wer die Ulmer Innenstadt in Richtung Süden verlassen will, muss sich mutmaßlich über noch stärker überlastete Straßen quälen: In den kommenden Wochen stehen zwei große Baumaßnahmen in Ulm an. Los geht's am Dienstag, 26. Juli, vor dem Hauptbahnhof, wo ein Fehler ausgebügelt werden muss. Wenige Tage später startet die Stadt eine Art Rettungsaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen