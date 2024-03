Bee Gees Musical im CCU: Wer möchte mittanzen?

Das Bee Gees Musical "Massachusetts" kommt Anfang Mai nach Ulm. Der Veranstalter sucht nach Laientanzgruppen, die mit gemeinsam mit den Profis auf der Bühne stehen wollen.

Hit wie "Stayin Alive" und "How deep is your love" machten die Bee Gees unsterblich. Am 2. Mai bringt der Veranstalter Reset Production im Ulmer Congress Centrum das Jukebox-Musical "Masssachusetts" auf die Bühne, benannt nach dem gleichnamigen Bee Gees Hit von 1968. Auch Tanzgruppen aus der Region können spontan noch mitmachen. Der Veranstalter sucht Freiwillige.

"Wollt ihr als eingespielte Tanzgruppe Bühnenluft schnuppern und Teil der wiederauflebenden Bee Gees-Mania werden? Dann folgt unserem Aufruf und bewerbt euch für euren großen Auftritt bei "Massachusetts – Bee Gees Musical" in Ulm", schreibt Reset Production. Man sei auf der nach Tanzformationen, die aus mindestens fünf Personen bestehen und die eine Vorliebe für die Disco-Ära der 70er haben und das Musical live auf der großen Showbühne unterstützen.

Wer kann sich bewerben?

Weitere Voraussetzungen: Es sollten sich nur Gruppen bewerben, die bereits zusammen tanzen oder getanzt haben, idealerweise auch schon vor Publikum. Wer angenommen wird, bekommt die Möglichkeit, einen Discotanz der 70er Jahre zu erlernen und diesen zu einem der größten Bee Gees Songs (angedacht ist "Night Fever") zusammen mit den Profikünstlern auf der Musicalbühne vor großem Publikum zu präsentieren. Eine professionelle Tanzausbildung ist für die Teilnahme nicht notwendig. Wichtig sei vor allem Spaß daran zu haben, auf der Bühne zu stehen. Die Kleidung sollte dem Stil der 70er entsprechen.

Wenn mitmachen möchte, sollte sich bis Freitag, 5. April, per E-Mail bei melanie.hansen@resetproduction.de melden und Infos sowie Bilder von der Tanzgruppe sowie Links zu Videos der letzten Performances schicken. Einzelbewerbungen werden nicht berücksichtigt. Das Massachusetts-Kreativteam entscheidet zeitnah, welche Gruppe den Zuschlag bekommt.

Und wer nicht mitmachen, sondern das Musical vom Publikum aus verfolgen will, bekommt Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt beim Veranstalter unter www.beegeesmusical.de. (AZ)