Wie war das Berblinger-Jahr? Diese Bilanz zieht der Ulmer Kulturausschuss

Plus Ganz anders als geplant, aber dennoch sehr erfolgreich: Der Ulmer Kulturausschuss wirft einen Blick zurück auf die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag Berblingers.

Den Blick auf die Person Albrecht Berblinger neu auszurichten, war eines der ambitionierten Ziele, mit denen die Stadt Ulm das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag des Flugschneiders geplant hat. Nicht als Verlierer, sondern als visionärer und mutiger Erfinder sollte der Mann gesehen werden, der mit seinem gescheiterten Flug über die Donau seine öffentliche Reputation verspielt hatte. Der Kulturausschuss zieht nun eine ausgesprochen positive Bilanz.