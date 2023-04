Betrunkene Frau randaliert in Ostergottesdienst

Während des Oster-Gottesdiensts in der Ulmer Georgskirche hat eine betrunkene 30-Jährige randaliert. Später verrichtete sie ihre Notdurft in einer Grünfläche.

Am Mittag des Ostersonntags hat eine stark betrunkene 30-jährige Frau während des Oster-Gottesdiensts in der Ulmer Georgskirche randaliert, indem sie dort herumschrie und herumspuckte. Die hinzugerufene Polizeistreife erteilte der Frau einen Platzverweis und nahm den Sachverhalt auf.

Die Frau entfernte sich daraufhin mit der Straßenbahn in Richtung Endhaltestelle Böfingen. In der Bahn schrie sie weiter herum und schlug gegen die Scheiben. Die Streife musste erneut anrücken. An der Endhaltestelle verrichtete die Frau ihre Notdurft in einer Grünfläche. Auf die Polizisten reagierte sie aggressiv und beleidigte sie. Die Frau musste in Gewahrsam genommen werden. Auf sie kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu, heißt es im Polizeibericht. (AZ)