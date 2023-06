Weithin sichtbare Rauchsäule: Garage brennt aus

Eine kilometerweit sichtbare Rauchwolke sorgt am Montagmittag über dem Bausteiner Stadtteil Weidach für Aufsehen.

Eine kilometerweit sichtbare Rauchwolke hat am Montagmittag über dem Bausteiner Stadtteil Weidach für Aufsehen gesorgt. Aus noch unbekannter Ursache war eine Garage in Brand geraten. Das Garagengebäude mit Dachstuhl war an ein Doppelhaus angebaut, die Flammen schlugen bis in den Dachstuhl des Wohnhauses, verletzt wurde bei dem Brand niemand.

70 Feuerwehrleute im Einsatz bei Brand vor den Toren Ulms

Knapp 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen niederzukämpfen, die beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Dach schlugen. Unter Atemschutz wurde von zwei Seiten gelöscht, außerdem mit der Drehleiter von oben. Nach einer guten halben Stunde war klar, dass der Hauptbrand in der Garage gelöscht ist und verhindert werden konnte, dass der Dachstuhl des Wohnhauses ebenfalls in Flammen aufgeht.

Die Besatzungen von zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Einsatzleiter Rettungsdienst sicherten den Einsatz medizinisch ab, sie mussten nicht tätig werden. Bei sommerlichen Temperaturen achtete der Einsatzleiter der Feuerwehr von Anfang an darauf, dass die Feuerwehrleute, die unter Atemschutz arbeiten, regelmäßig ausgetauscht werden. Auch die Nachbarn waren hilfsbereit und stellten Tischchen mit kühlenden Getränken vor ihre Häuser, dort konnten sich die Feuerwehrleute bedienen.

Brandermittlungen in Blaustein-Weidach laufen

Die Feuerwehr Dornstadt brachte mit einem Fahrzeug zusätzliche Atemschutzflaschen für den kräftezehrenden Einsatz, weitere Feuerwehrleute, die unter Atemschutz löschten, kamen aus Blaubeuren. Das Technische Hilfswerk (THW) Blaubeuren war mit Fachleuten vor Ort, die nach Abschluss der Löscharbeiten den Dachstuhl abstützten, damit Brandermittlungen durchgeführt werden können.

Die Polizei muss abwarten, bis der Brandort abgekühlt ist, bevor sie die Garage für Brandermittlungen betreten kann. In der Garage befanden sich neben einem Motorrad weitere Zweiräder. Der Dachstuhl der Garage wurde durch den Brand zerstört, Angaben zur Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht machen.