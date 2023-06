Choriosity feiert Jubiläum: Das Erfolgsrezept des Popchors

Plus Mit rund 100 Mitgliedern gehört Choriosity zu den größten A-cappella-Chören der Region. Das plant die Gruppe zu seinem Jubiläum.

Singen macht glücklich. Das schreibt sogar Deutschlands größte Krankenkasse, die AOK, auf ihrer Website. Angesichts dessen dürfte die Erfolgsgeschichte des Ulmer Chors Choriosity nicht verwundern. Rund 100 Sängerinnen und Sänger treffen sich jede Woche und proben mit Begeisterung - nun haben sie noch einen Grund zu feiern.

Der Chor wurde 2013, vor genau zehn Jahren also, ins Leben gerufen. Ganz klein habe alles angefangenen. Nur eine Handvoll Studierende der Uni Ulm haben sich damals zusammengetan, um gemeinsam Musik zu machen. Die Leitung hatte der Arzt Martin Winter inne, der bei der A-cappella-Gruppe auch heute noch den Takt vorgibt. Aus einer Handvoll Musikbegeisterter wurden bald 40, dann 80. Heute sind es mehr als 100. Und es könnten sogar noch mehr sein.