"Ciao Bella" und "Extrablatt": Im Ex-Abt wird nun Pizza und Kaffee serviert

Lokal Die zwei gastronomischen Betriebe "Ciao Bella" und "Extrablatt" eröffneten in dieser Woche in Ulm. Mit welchen Konzepten sie die Gäste anlocken wollen.

Das Gewusel ist groß an diesem Eröffnungstag. Es ist kurz vor 11 Uhr, und während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die letzten Handgriffe vornehmen, sitzt sie bereits draußen am Rande des Münsterplatzes, die erste Gästin. Mitten im Geschehen sind Luigi Macchia und sein Geschäftspartner Stefano Treccosti. Die Betreiber des neu eröffneten italienischen Restaurants "Ciao Bella" strahlen. Sie sind optimistisch. Weil sie "die Ulmer kennen", wie sie sagen, und weil sie von ihrem Konzept überzeugt sind.