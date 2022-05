Das Berblinger-Jubiläum geht in Ulm mit einem Fest zu Ende

2020 war das große Jubiläumsjahr. Jetzt findet das statt, was bisher verschoben werden musste - inklusive der Lichtinstallation an der Ulmer Stadtmauer.

Es soll der krönende Abschluss des Berblinger-Jubiläums werden, versprechen die Organisatoren. Vier Tage lang soll mit verschiedenen Events an den Ulmer Schneider und Flugpionier erinnert werden. Los geht es an Christi Himmelfahrt, 26. Mai, mit dem Berblinger-Flugforum und dem ersten Einschalten der Kunstinstallation "Digital Wall - Neue Ufer", die sich knapp einen Kilometer entlang der historischen Stadtmauer entfalten wird.

Längste zusammenhängende Videoprojektion der Welt wird in Ulm gezeigt

Die "Digital Wall", ein audiovisuelles Multimedia-Event, wird vom 26. bis 28. Mai, jeweils von 22 bis 0.30 zu erleben sein. Denn nur bei Dunkelheit kann die Lichtinstallation ihre volle Wirkung entfalten. Die historische Stadtmauer an der Donau wird zur Leinwand: 39 auf dem Neu-Ulmer Donau-Ufer in Reihe geschaltete Hochleistungs-Projektoren ermöglichen die weltweit längste zusammenhängende Panorama-Videoprojektion. Der eigens für das Projekt komponierte Soundtrack entstand unter Mitwirkung des Vokalensembles der Ulmer Münsterkantorei. Besucherinnen und Besuchern können ihn synchron zu den Bildprojektionen über die kostenlose Smartphone-App „Digital Wall Ulm“ abrufen oder an einer der drei Soundinseln via Lautsprecher hören. Themen des Kunstprojekts sind „Innovation“ und „Gesellschaft“.

Verantwortlich für die „Digital Wall“ zeichnet das Künstlerkollektiv wittmann/zeitblom & Liebert aus Berlin. Nach zahlreichen Arbeiten an Stadt- und Staatstheatern, in der Kunstperformance- und Clubszene, sowie im Hörspielbereich, realisieren der Regisseur Christian Wittmann, der Komponist zeitblom und der Videokünstler René Liebert als Trio auch großformatige, audiovisuelle Performances und Events, wie beispielsweise 2017 mit dem Projekt „Resonanzen“ im Ulmer Münster, bei dem sie das mächtige Mittelschiff in eine über 4000 Quadratmeter große dynamische Videolandschaft verwandelt haben.

Schwindelerregende Slackline-Show über der Donau

Parallel findet das „Berblinger Fest - Innovate, Celebrate“ an der Adlerbastei vom 27. bis 29. Mai 2022 statt. Es gibt Live-Musik auf der Bühne, Mitmachaktionen und Straßentheater. Auf einer Highline - eine Slackline, die von der Adlerbastei zum gegenüberliegenden Donauufer gespannt ist - zeigt Profi-Slackliner und mehrfacher Guiness-Rekordhalter Lukas Irmler seine Shows. Das Bühnenprogramm spiegelt die Vielfalt des ganzen Berblinger-Festes durch unterschiedliche Musikrichtungen wider, von Deutschpop über Indie-Rock bis hin zu Hip-Hop mit karibischem Flair ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Das Berblinger-Thema "Fliegen" greift das "Berblinger Flugforum" am 26. Mai ab 16 Uhr im Ulmer Stadthaus auf. Es steht ganz im Zeichen von Rückblick und Ausblick. Ehemalige Beteiligte und Jurymitglieder blicken auf die Berblinger-Wettbewerbe der letzten 36 Jahre zurück. Beginnend mit dem ersten Flugwettbewerb 1986 über die Donau bis hin zu dem letztlich aufgrund der Pandemie nicht realisierbaren Versuch, im Rahmen des Berblinger-Jubiläums 2020 den gesamten Verlauf der Donau von der Quelle bis zum Schwarzen Meer mit lokal emissionsfreien Fluggeräten zu bewältigen. Darüber hinaus stellen sich Expertinnen und Experten in einer Talkrunde der Frage „Wie wird sich die Luftfahrt weiterentwickeln?“.

Mit der Fortführung des 2020 erst mal umgesetzten Berblinger-Innovationswettbewerbs „Test Test Contest“ möchte sich die Stadt Ulm, auch über das Berblinger-Jubiläum hinaus, zu einer aktiv gelebten Innovationskultur bekennen. Bis zum 30. August 2022 können sich Innovationsbegeisterte, Ideengeberinnen sowie Tüftler verschiedenster Richtungen und Professionalisierungsgrade bei der Kulturabteilung der Stadt Ulm bewerben. Es winken Preisgelder im Wert von 15.000 Euro. Dabei können nicht nur technische Ideen eingereicht werden, sondern auch solche, die gesellschaftlich oder sozial zukunftsweisend sind, informiert die Stadt Ulm. (AZ)

Info Der Eintritt zu den Events vom 26. bis 28. Mai ist kostenlos. Detaillierte Informationen zum Programm gibt es unter berblinger.ulm.de. Dort wird auch das "Berblinger Flugforum" live übertragen.