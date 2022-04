Schneider und Flugpionier: Was bleibt Ulm vom Berblinger-Jubiläum?

Plus Zwei Jahre lang wurde der Schneider von Ulm gefeiert, im Mai endet das Berblinger-Festival mit zwei Veranstaltungen. Nicht nur eine Sehenswürdigkeit bleibt.

Vermutlich ist es die längste Geburtstagsfeier, die je veranstaltet wurde: Im Jahr 2020 jährte sich die Geburt des Schneiders, Erfinders und Flugpioniers Albrecht Ludwig Berblinger zum 250. Mal. Die Stadt Ulm startete das Festival zu Ehren des lange Zeit Verkannten einige Monate vor dem Geburtsdatum. Die Pandemie wirbelte alle Planungen immer wieder durcheinander, die meisten Veranstaltungen konnten dennoch – mit Verschiebungen – stattfinden, andere mussten ausfallen. In diesem Jahr sollen noch zwei Events im Mai folgen. Was bleibt vom Berblinger-Festival?