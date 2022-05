Demo zum Tag der Arbeit: Ulm feiert eine Maikundgebung wie früher

Die Gewerkschaften konnten nach langer Zeit wieder das tun, was sie am 1. Mai am liebsten tun: demonstrieren, sich kämpferische Worte anhören und zusammen feiern.

Demonstrationen hat die Ulmer Innenstadt in der jüngsten Vergangenheit schon viele gesehen, doch die meisten waren nicht offiziell angemeldet und wollten auch gar nicht Demonstration genannt werden. Traditionell gehört der 1. Mai den Gewerkschaften, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Parteien und Gruppierungen links der Mitte, doch davon war in den vergangenen Jahren nicht sehr viel zu sehen – nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Doch am Sonntag hat die Arbeitnehmerbewegung auf dem Weinhof vor dem Gewerkschaftshaus wieder einen 1. Mai gefeiert, wie schon lange nicht mehr: mit scharf Gebratenem, scharf Gesprochenem und ziemlich vielen Menschen unter ziemlich blauem Himmel.

Gewerkschaft freut sich, am 1. Mai wieder auf die Plätze zu gehen

Es war mal wieder ein Mai-Demonstrationszug durch die Innenstadt, der die Bezeichnung tatsächlich verdiente. Viele Hundert Menschen marschierten mit und wie immer gehörten sie zum großen Teil türkischen oder kurdischen Vereinigungen an. "Wir haben uns gefreut, wieder auf die Plätze zu gehen", sagte Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben. Das war nicht nur ihr, sondern auch den vielen Menschen anzumerken, die zur Kundgebung auf den Weinhof gekommen waren. Auch der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch sagte es ähnlich: "Man freut sich, mal wieder so viele Menschen zu sehen."

Einen voll besetzten Weinhof hatte es am 1. Mai schon lange nicht mehr gegeben. Hauptredner war der baden-württembergische DGB-Landesvorsitzende Kai Burmeister. Foto: Ronald Hinzpeter

Allerdings bleibt der einstmals sogenannte "Kampftag der Arbeiterklasse" von der Pandemie und dem Ukraine-Krieg nicht unberührt. "Die Worte Zusammen und Solidarität haben ja jetzt eine andere Bedeutung als vor zwei Jahren", sagte der Oberbürgermeister. Angesichts der mindestens 1500 Geflüchteten in der Stadt erinnerte er daran, dass Ulm in seiner Geschichte schon immer Menschen aufgenommen habe, "Internationalität ist eine Stärke unserer Stadt". Was die Ukrainer betrifft, die in ihrem Land geblieben sind und dort kämpfen, so sagte Czisch: "Wer hätte gedacht, dass es ein ganzes Volk ist, das sich für Frieden und Freiheit in Europa einsetzt."

DGB-Vorsitzender fordert Vermögensabgabe

Der Hauptredner der Kundgebung, der DGB-Landesvorsitzende Kai Burmeister, beteuerte: "Wir stehen für offene Türen für Menschen in Not. Wir heißen sie willkommen und dazu gehört gute Arbeit, gehört bezahlbares Wohnen und wenn sie wollen eine Bleibeperspektive." Der Krieg habe allerdings schwerwiegende Auswirkungen auf die Menschen in Deutschland, denn die Inflation liege auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren, vielen "geht schlicht und ergreifend die Kohle aus". Deshalb empfiehlt er als Rezept gegen steigende Lebenshaltungskosten: "kräftige Tariferhöhungen". Schließlich hätten viele Unternehmen in der Corona-Krise gut verdient, Dividenden seien auf Rekordsummen gestiegen. Deshalb seien höhere Löhne nicht nur möglich, sondern nötig. Burmeister nahm aber auch die Politik in die Pflicht. Sie müsse ein Entlastungspaket schnüren, das wirklich allen zugutekomme, mit einer Mehrwertsteuersenkung auf Gas und Strom. Und: Burmeister forderte Bundeskanzler Olaf Scholz auf, eine einmalige Vermögensabgabe für Millionäre und Milliardäre durchzusetzen.

