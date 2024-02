Nach überraschendem Fund: Viele Rätsel liegen noch über dem Judenhof

Plus Auf dem Judenhof stehen die ältesten erhaltenen Ulmer Privathäuser. Trotz vieler Forschungen ist manches unklar. Laufende Ausgrabungen könnten Licht ins Dunkel bringen.

Am nördlichen Judenhof wurden entlang der Paradiesgasse beim Aushub von Pflanzlöchern Mauerreste gefunden. Zu klären, worum es sich bei den freigelegten archäologischen Funden genau handelt, wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen, denn der Judenhof hat eine bewegte Geschichte mit Phasen unterschiedlicher Besitzverhältnisse.

Am Judenhof Ulm wurden jüngst diese Mauerreste frei gelegt.

Ein Ghetto war der Judenhof aber nie, wie der Historiker Ingo Bergmann im Gedenkbuch für die Ulmer Opfer des Holocaust 2009 betonte: Hier lebten auch christliche Familien, während jüdische Familien auch andernorts in der aufstrebenden mittelalterlichen Stadt wohnten.