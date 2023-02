"Ich freue mich saumäßig": 98-Jähriger von Ulmer Künstlergilde geehrt

Die Mitglieder der Ulmer Künstlergilde präsentieren eine umfangreiche Auswahl ihrer Werke. Eine besondere Ehre wird dem 98-jährigen Burkhart Tümmers zuteil.

Burkhart Tümmers dürfte der älteste Gildepreisträger sein, den es in der über 100-jährigen Geschichte der Ulmer Künstlergilde gegeben hat. Der einstige Hautarzt, der insbesondere für seine gezeichneten oder collagierten Porträts, Skizzen und Karikaturen bekannt ist, wird im Juli 99 Jahre alt und hört nicht auf, seiner künstlerischen Begabung und seiner Lust am Zeichnen nachzugehen. Drei wunderschöne und etwas witzige Arbeiten von ihm, darunter eine Karikatur von Walter Frei von der Theaterei Herrlingen, hängen in der am vergangenen Sonntag eröffneten neuen Mitgliederausstellung in den Räumen der Künstlergilde.

Im Rahmen der Vernissage erhielt Burkhart Tümmers die Auszeichnung inklusive des Geldpreises in Höhe von 500 Euro, den der Sieger der Künstlergilde spenden wird, wie er selbst sagte. "Ich freue mich saumäßig, dass er den Preis gewonnen hat", so sein Freund und Gildemitglied Otmar Mauritius, der mit Tümmers ("Ich beschäftige mich den ganzen Tag") 84 Jahre lang in vielen Ländern unterwegs war. "Zeichnen ist sein Metier", sagte er. "Kreativität und Humor sind seine Stärken. Mit 98 Jahren hat er noch eine Tatkraft, hinter der wir uns verstecken können." Raimund Schneider, Vorsitzender der Künstlergilde, skizzierte kurz den Lebenslauf von Burkhart Tümmers, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kriegsgefangenschaft alle seine Zeichnungen verloren, dann aber Tausende neue Werke geschaffen habe. Der Geehrte selbst meinte: "Ich habe erst spät von der Ausstellung erfahren. Otmar Mauritius hat meine Bilder hergebracht. Ohne ihn hätte ich keinen Preis bekommen."

Ulmer Ausstellung zeigt Querschnitt der vergangenen zwei Jahre

Die Ausstellung zeigt einen bunten Querschnitt von dem, was Mitglieder der Künstlergilde in den vergangenen zwei Jahren geschaffen haben. Sicher genügen nicht alle gezeigten Arbeiten höchsten Ansprüchen, aber darauf komme es auch gar nicht an, erklärte der Zweite Vorsitzende Istvan Demeter, "denn wir sind ein demokratischer Verein, in dem jeder mitmachen kann. Die Ergebnisse müssen nicht alle toll sein, Malen ist eine meditative Angelegenheit. Man erkennt in den Arbeiten viel Hingabe und Liebe." So oder so sind einige hervorragende Werke – auch in den Schaufenstern der Galerie – zu sehen, und zwar aus fast allen Kunstbereichen, wobei das Fehlen der Sparte Fotografie auffällt.

Ansonsten kann der Besucher unter anderen Kunstwerken Textilarbeiten von Gila Steffe-Krug sehen, ein abstraktes Gemälde von Angelika Haschler mit dem Titel "Grenzsprenger", das von Gabi Scherer in Mischtechnik erstellte Bild "Tagtraum", zwei Zeichnungen (Monotypie) zu "Begegnungen" von Edith Nürnberger, das einfühlsame Ölporträt einer alten, vom Leben gezeichneten Frau namens "Olga D.", gemalt von Istvan Demeter, abstrakte Acrylbilder auf Holz mit den Titeln "Gegenpol I" und "Gegenpol II" von der früheren Gildepreisträgerin Johanna Hoffmeister, abstrakte Farbradierungen von Manfred Ohnesorge, eine „Kopfland“-Serie von Ursula Busch, eine spannende aus drei Bildern bestehende Mixed-Serie von Annegret Polack-Papke, wobei ein Bild einen für die Künstlerin typischen Titel trägt: "Wenn ich unter den Brücken hänge und Fische meine Füße küssen", aber auch kleinere Objekte.

Auch der 98-jährige Burkhart Tümmers stellt in Ulm aus

Ganz zentral haben die Gestalter der Künstlergilde natürlich die drei Collagen von Burkhart Tümmers aufgehängt. Links die Karikatur von Walter Frei, wie er genüsslich mit einem Glas Wein in der Hand in einem Sessel sitzt (Titel: "Sonny Boy Frei"), daneben "Ballett" und "Spitzentänze", aus denen hervorgeht, dass Tümmers oft im und mit dem Theater Ulm, insbesondere den Balletttänzerinnen und -tänzern, gearbeitet hat.

Info: Die Mitgliederausstellung 2023 der Künstlergilde Ulm läuft bis zum 5. März. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr.