Die Sedelhöfe sind voll vermietet – und Bäume wachsen in die Höhe

Lokal Zwei Jahre nach der Eröffnung des Einkaufsquartiers meldet der Investor Vollvermietung. Außerdem soll davor mehr Grün wachsen. Was sich sonst noch tut.

Von Oliver Helmstädter

Ausgebucht. Als Lothar Schubert, der Chef des Investors hinter den Sedelhöfen, DC Developments, am Mittwoch in Ulm anreiste, konnte er nicht in das "Me And All"-Hotel am Bahnhofsplatz einziehen. Dieses Hotel am Bahnhofsplatz ist in einem 40-Millionen-Euro-Gebäude direkt neben den Sedelhöfen untergebracht. Auch dahinter steckt DC Developments.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

