Ulm

10:59 Uhr

Die Telekom eröffnet ihre neuen Räume in der Hirschstraße

In der Hirschstraße in Ulm ist jetzt der neue Shop der Telekom eröffnet worden.

In der Ulmer Fußgängerzone gibt es Neuigkeiten. Was die Telekom ihren Kunden im neuen Shop bieten will.

Nach einigen Monaten Umbauzeit hat die Telekom jetzt ihre neuen Räume neben dem Buchladen Hugendubel in der Hirschstraße 26-30 eröffnet. Die neu angemietete Immobilie am einstigen Kaufhalle-Standort bietet dem Unternehmen zufolge eine vergrößerte Verkaufsfläche von 288 Quadratmetern. „Das neue Shop-Konzept bietet Erlebnisräume, um unsere Kundinnen und Kunden zu begeistern und sie zu überraschen“, sagte Simone Carstens, Geschäftsführerin für operatives Geschäft und Finanzen der Deutsche Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH, während der Eröffnung. Das bietet der neue Shop der Telekom in der Ulmer Fußgängerzone Für die Kundengespräche stehen Beratungsbereiche zur Verfügung, in denen sich die Fachleute der Telekom um jedes Service- und Kaufanliegen kümmern. Kundinnen und Kunden können laut Telekom alle Produkte live erleben und ausprobieren und so zum Beispiel im neu gestalteten Zuhause-Bereich sehen, wie die Glasfaserleitung ins Haus oder in die Wohnung kommt. 24 Bilder Neuer Telekom Store in der Ulmer Hirschstraße hat eröffnet Foto: Alexander Kaya Beim Bau sei Wert auf Nachhaltigkeit gelegt worden: Materialien aus Bio-Vinyl wurden dem Unternehmen zufolge für den Boden verwendet und Werbebanner bestünden aus Plastik, das aus den Ozeanen gesammelt wurde. Der gesamte Strombedarf des neuen Shops werde aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt, einschließlich Beleuchtung und Kühlung. In den nächsten sind Events und Workshops rund um die digitale Teilhabe und die anstehende Fußball-Europameisterschaft geplant. (AZ)

Themen folgen