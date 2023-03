Ulm

Junge Bühne Ulm zeigt die Welt durch die Augen des "tief begabten" Rico

Plus Ein Herz für Außenseiter: Die Junge Ulmer Bühne bringt die beliebte Geschichte um "Rico, Oskar und die Tieferschatten" ins Alte Theater Ulm.

Von Rosaria Kilian

Rico ist "tief begabt". Das bedeutet, sein Gehirn funktioniert manchmal nicht so schnell. Er lebt mit seiner Mutter, die in einem Nachtclub arbeitet, in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg. Da seine Mutter mit dem Alleinerziehen und Geldverdienen beschäftigt ist, erkundet Rico die Nachbarschaft, in der sich mehr oder weniger liebenswerte Außenseiter tummeln. Kinder ab acht Jahren können Rico im Alten Theater in Ulm dabei zusehen, wie er auf Oskar trifft. Oskar ist hochbegabt und trägt aus Angst vor den Gefahren der Außenwelt stets einen Helm. Gemeinsam müssen sie in dem Theaterstück über sich hinauswachsen, um einen Kriminalfall zu lösen.

Rico (Moira Pawellek) und Oskar (Fabian Rogall) sind ein ungleiches Paar. Im Alten Theater Ulm lösen sie noch bis Juli einen Kriminalfall. Foto: Rosaria Kilian

In der sehr erfolgreichen Buchreihe um Rico und Oskar erzählt Andreas Steinhöfel eine Geschichte, die sich nicht vor unangenehmen Themen scheut. Ricos Nachbarin lebt mit Depressionen, nicht alle Charaktere gehen mit seiner "Tiefbegabung" vorbildlich um und seine alleinerziehende Mutter sorgt sich um Geld und die Beschaffenheit ihrer Brüste. Als Ricos Onkel schwer erkrankt, entfacht ein lebensnaher Streit über Sorgepflicht und das Sich-Selbst-Vergessen von Müttern, wie er es zu selten aus den Wohnungen junger Familien auf die Theaterbühne schafft.

