Donau3FM für Deutschen Radiopreis nominiert

Große Ehre für Ulmer Sender: Sendung „Sabrina trifft...“ wurde vom Grimme-Institut für den renommierten Deutschen Radiopreis nominiert.

Die Nachricht hat bei Donau3FM für Riesenfreude und Stolz gesorgt: Das Grimme-Institut hat bekannt gegeben, dass das Ulmer Lokalradio für seine Sendung „Sabrina trifft... Bestatter Daniel Streidt“ in der Kategorie „Bestes Interview“ nominiert wurde.

Donau3FM wurde für diese Sendung nominiert

In der nominierten Sendung vom 6. März 2023 war der Ulmer Bestatter Daniel Streidt zu Gast. Dieser war nur wenige Tage vorher aus dem Erdbebengebiet in der Türkei zurückgekehrt. Das Interview ist ein Zeitzeugnis und nimmt die Zuhörer mit auf eine emotionale Achterbahn. Streidt hatte sich gemeinsam mit 16 Bestatterkollegen auf den Weg in das Katastrophengebiet gemacht. Dort erwarteten ihn die grausamsten Bilder, die er bislang erlebt und gesehen hatte. Als Bestatter kam er nicht um zu retten, sondern um zu helfen. Teilweise wurden die Verstorbenen alle zehn Minuten zu ihm gebracht. Auch wir hatten über den Ulmer berichtet.

Die frisch nominierte Moderatorin Sabrina Gander ist völlig aus dem Häuschen: „Es gibt so Momente im Leben, an die wird man sich immer erinnern und weiß wo man genau in dem Augenblick war. Als der Anruf kam und ich die Nachricht bekommen habe, dass ich nominiert bin, da sind mir Tränen in die Augen geschossen. Für mich bedeutet es unglaublich viel, dass genau dieses Interview so honoriert wird. Daniel Streidt erzählt darin eine fast übermenschliche Geschichte, hat die HörerInnen und mich tief berührt und gezeigt, zu welch wundervollen Taten Menschen fähig sind."

"Sabrina trifft...“ ist eine wöchentliche Sendung mit einem Mix aus Talk und Musik, die immer sonntags von 12 bis 13 Uhr und immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr läuft. Der Deutsche Radiopreis gilt als die wichtigste Auszeichnung für Radiomacher in Deutschland. (AZ)

