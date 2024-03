Ulm

16:43 Uhr

Ein Abend voller Wünsche mit Madsen im Roxy

Sebastian Madsen auf der Bühne im Roxy – und im zweiten von vier T-Shirts, die er an jenem Abend trägt.

Plus Zum sechsten Mal ist die Band aus Niedersachsen zu Gast in Ulm, in der Werkhalle reist sie durch die Band- und die Musikgeschichte. Die Fans sind glücklich.

Von Sebastian Mayr

Es ist ein Abend voller Wünsche und einer darf nicht fehlen, natürlich nicht. "Lass die Musik an!", ruft Sebastian Madsen ins Mikrofon, bevor sich seine Band mit dem gleichnamigen Lied aus dem Roxy verabschiedet. Mit einem Wunsch endet es also, mit einer Frage hat es begonnen: "Seid ihr bereit für ein bisschen Lärm?" Ein Abend also, der mit dem ersten Song der neusten Platte beginnt und mit einem zwölf Jahre alten Klassiker endet. Ein Abend, der nicht nur wegen der vier verschiedenen T-Shirts von Sebastian Madsen viele Facetten hat.

Seinen ersten Auftritt haben der Kopf der Gruppe und Keyboarderin Lisa Who schon um zehn nach acht. Für einen Song kommen die beiden zur Vorband The Late Summers auf die Bühne. Die Band aus Würzburg hat Madsen auf einigen Stationen der Tour begleitet und Sängerin Hannah Weidlich schwärmt von der gemeinsamen Zeit. "Wie eine Klassenfahrt" sei es gewesen. Später läuft es umgekehrt, sie und Late-Summers-Sänger Falco Eckhof begleiten Madsen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen