Ein Rapper heizt ein: Fatoni verordnet dem Ulmer Zelt Moshpits

Als einziger Rapper im Programm hat Fatoni im Ulmer Zelt eingeheizt. Trotz anfänglicher Startprobleme im Publikum.

Fatoni, bürgerlich Anton Schneider, trat am Freitagabend mit seinem Programm "Andorra" im Ulmer Zelt auf und startete mit dem Song "Alles zieht vorbei". Mit auf der Bühne sind DJ V.Raeter und Drummer Tillmann. Witz, Eigenironie und kritische Texte ziehen sich durch seinen routinierten, aber keinesfalls gelangweilten Auftritt. Trotzdem wirkt er stellenweise verunsichert, fragt nach den ersten Liedern, wer nur da ist, weil er oder sie mitgeschleift wurde.

In "Andorra" gibt sich Fatoni wie gewohnt gesellschaftskritisch

Das "neue" Album wollte er vor zwei Jahren auf Tour vorstellen, nach der Zwangspause und verschobenen Konzerten war es nun so weit. Und Fatoni selbst sagt, er sei sozial überfordert. So, wie auch sein Publikum, das zu Beginn noch nicht ganz ausgelassen mitgehen wollte. "Könnt ihr bitte abgehen, als wärs der zwölfte Song und keine Pandemie gewesen?", fordert er es beim dritten Track "Das ist alles Kunst" auf. Doch so richtig klappen wollte das erst nicht.

Rapper Fatoni heizte im Ulmer Zelt ein

"Nein nein nein", der 2019 veröffentlicht wurde, bekommt im Angesicht der Pandemie und Querdenker-Gruppen neues Gewicht. Er handelt von einem Jugendfreund. Mit 17 hätten sie noch zusammen gekifft, 17 Jahre später erzählt er nun von Verschwörungstheorien und "denen da oben". Gesellschaftskritik, unter anderem gegen rechte Strömungen, zieht sich im Allgemeinen durch sein Programm und seine Kollaborationen mit anderen Künstlern, wie Edgar Wasser, Antilopen Gang oder Maeckes. Fatoni kritisiert rassistische Texte von Rappern, die AfD oder auch Elon Musk. Da darf "Lassen Sie mich Künstler ich bin durch" natürlich nicht fehlend. Zu einem neuen Song, den noch niemand kenne, holte Fatoni die Gitarre raus, sang über Jäger und Sammler und ob man nicht doch wieder zurück auf die Bäume klettern wolle.

Am Ende hat es mit der Stimmung im Ulmer Zelt doch geklappt

Nach über der Hälfte des Konzerts fand der Rapper die Stimmung im Zelt noch immer "weird" und wünschte sich eine vor- pandemische Partymeute zu den nächsten Songs. "Kann nicht reden ich esse", "Übertreib nicht deine Rolle", "Burj Khalifa" lockern auf, für ihn aber noch nicht genug. Da half in seinen Augen nur ein Moshpit, in den er sich selbst auf den ersten Blick mit hineinwarf. Doch Fatoni flüchtete kurz bevor die Menge auf ihn traf. Immer wieder teilte er die Menge und ließ sie aufeinander springen bis endlich die ersehnte Stimmung erreicht war und die letzten Berührungsängste abfielen – zum vorletzten Song "Gravitationswellen". Mit "Leben ist dumm" schloss er das Konzert vorerst ab und machte zur Zugabe mit den beliebten Songs "Modus" und "Feeling" noch mal Party im Zelt.

