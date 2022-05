Es wird wieder getanzt: Das gibt es bei "Ulm moves" zu sehen

Nach vierjähriger Pause findet endlich wieder das Tanzfestival "Ulm moves!" statt. Das Programm ist international, bunt und sehr spannend. Das ist geboten.

Das Tanzfestival "Ulm moves!" geht in seine vierte Runde. "Endlich", sagen vermutlich nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Fans. Auf ganze vier Jahre verlängerte sich die Festivalpause dank der Corona-Pandemie. Dabei steht das Programm schon längst, im dritten Anlauf soll es nun klappen. Los geht es am 11. Juni.

Motto dieses "Ulm moves!" lautet Menschlichkeit

Der langen Pause ist es zu verdanken, dass das Festival diesmal ein eigenes Motto bekommen hat. "Menschlichkeit" lautet das Oberthema von "Ulm moves! 2022", sagt der künstlerische Leiter Domenico Strazzeri. Das sei zwar nicht von Anfang an so geplant gewesen, habe sich aber durch die teilnehmenden Compagnien so herauskristallisiert, so Strazzeri.

"Ulm moves!" fand erstmals 2013 statt. Eine Plattform für Tanz und Bewegung in vielen Facetten will die Reihe sein, die innovatives Tanztheater und preisgekrönte Choreografien auf die Bühne bringt. Profitieren soll davon auch die lokale Tanzszene, die sich im Rahmen von "Ulm Moves!" ebenfalls präsentieren kann und gleichzeitig Impulse von außen erhält. Das Festival ist eine Kooperation von vier Ulmer Kultureinrichtungen: Das Roxy, das Theater Ulm, das Stadthaus und das Ulmer Zelt machen mit und sind Veranstaltungsorte für die verschiedenen Performances. Neben Strazzeri, der die künstlerische Leitung innehat, gehören Thomas Colditz als technischer Leiter und Kathrin Maier als Projektleiterin zum Team.

Die digitale Welt trifft bei "Tanz mit dem Tiger 2.0" auf die reale. Die exklusive Show können nun zehn Zuschauer zeitgleich besuchen. Foto: Guido Stuch

Das Festival startet Freitag, 11. Juni, mitten im Herzen von Ulm. Regionale Tänzerinnen, Tänzer und Tanzgruppen ziehen gemeinsam mit dem Publikum durch die Innenstadt. An den sieben Stationen gibt es Performances - Zugucken ist natürlich gratis. Strazzeri erklärt: "Der Parcours funktioniert nach dem Rattenfänger-Prinzip." Passanten sind jederzeit willkommen, sich dem Zug anzuschließen, der um 15 Uhr vor der Stadtbibliothek startet. Insgesamt viermal findet der Parcours statt, weitere Termine sind am 15. Juni um 22 Uhr, am 18. Juni um 17.30 Uhr und noch mal zum Abschluss von "Ulm Moves!" am 23. Juni um 22 Uhr.

Diese Performances stehen dann auf dem Programm

In zwölf Abendveranstaltungen zeigen internationale Compagnien ihre Stücke. Jus de la Vie aus Schweden unter Leitung von Charlotta Öfverholm haben mit "In a cage of light" und "LUCKY" gleich zwei Stücke dabei, die sie beide im Roxy aufführen. Für Strazzeri ist Öfverholms Auftritt ein Highlight: Dass sie eine Prothese trägt, merkt ihr beim Tanzen keiner an.

Lesen Sie dazu auch

Der Trailer gibt einen ersten Einblick in das umfangreiche und gleichzeitig diverse Programm des Tanzfestivals "Ulm moves!"

Etwas Einzigartiges ist der "Tanz mit dem Tiger 2.0", eine Performance, bei der die digitale und reale Welt auf der Bühne im Tanz verschmelzen. Weil nur zehn Zuschauer gleichzeitig die Show sehen können, steht sie gleich viermal auf dem Festivalprogramm. Strazzeris eigene Compagnie, die Strado Compagnia Danza, zeigt ihre Version von Romeo und Julia. Das Stück fragt: "Was wäre passiert, wenn die beiden nicht gestorben wären?". Choreograf Wim Vandekeybus folgt in "Traces" (Ultima Vez) seinen eigenen Spuren. Die Tanzcompagnie Gießen setzt mit nur sechs Tänzern den Stoff um, den Georges Bizet zur großen Oper gemacht hat - Carmen als kammerspielartiges Tanztheater.

Im Roxy gibt es eine Weltpremiere

Eine Premiere gibt es im TanzLabor des Roxy, die erst kürzlich ihre neue Bühne eingeweiht haben. "EDEN" heißt die Choreografie, die in der Ankündigung als "multidisziplinäres Bewegungsstück" beschrieben wird. Tanz, Musik, Stimmarbeit und Poesie verbinden sich. Den Beziehungen zwischen vier Personen spürt die Compagnie Marion Sparber in "Shell Shock" nach. Das Stück "Porzellan-Haus" derselben Compagnie widmet sich dann der klassischen Paarbeziehung zwischen Mann und Frau.

"Lottes Ballhaus" ist der Beitrag des Ulmer Zelts zum Festival "Ulm Moves!". Foto: Nik Schölzel

Das TanzLabor steuert zum Festival auch eine weitere Auflage von "ShowMeYourMoves" bei. Tanzschaffende verschiedenster Richtungen zeigen in einer Art Revue ein breites Spektrum ihrer Disziplin. Direkt humoristisch wird es mit Choreografin Susanna Curtis und ihrem Stück "Do you contemporary dance?". Das Mainfranken Theater Würzburg tanzt im Ulmer Zelt. "Lottes Ballhaus" wirft einen neuen Blick auf den klassischen Paartanz, Walzer und Tango im Speziellen. Mit "Thinking Views" von La Trottier Dance geht das Festival im Stadthaus zu Ende - mit einem Stück, das der künstlerische Leiter Strazzeri gern an den Anfang gestellt hätte. Durch die lange Corona-Verzögerung war das planerisch leider nicht mehr möglich. Mit weißen Ganzkörperanzügen wirken die Tänzerinnen und Tänzer wie Zellen oder auch Atome, die neues Leben formen.

Im Stadthaus gibt es außerdem eine Ausstellung zur Tänzerin Pina Bausch, Vernissage ist am 11. Juni nach dem Parcours. Das Kino Obscura zeigt am 19. Juni den Wim Wenders Film "PINA - tanzt, tanzt sonst sind wir verloren".

Info: Das Tanzfestival "Ulm Moves!" findet vom 11. bis 23. Juni statt. Tickets für die Abendveranstaltungen und Workshops gibt es unter ulmmoves.de. Erhältlich sind auch Festivalpässe, mit denen man alle Veranstaltungen (außer "Lottes Ballhaus" im Ulmer Zelt) oder vier oder sechs selbst ausgewählte Stücke besuchen kann.