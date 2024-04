Fest in der Innenstadt: Der Ulmer Lederhof wird zum "Blaustrand"

Das Fleckchen zwischen der kleinen Blau und dem Deutschhaus in Ulm ist ein problematisches Quartier. Trotzdem soll hier jetzt gefeiert werden.

Blaustrand nennt die Ulmer Stadtverwaltung eine Ecke in Ulm, die bisher eher durch allerlei Eskapaden eines Klientels aufgefallen ist, dass früher eher am Bahnhof gefunden wurde: Drogen, Alkohol und Obdachlosigkeit beherrschen das Bild. Nun soll hier am Lederhof gefeiert werden.

Zum diesjährigen bundesweiten Tag der Städtebauförderung am Samstag, 4. Mai, laden Stadt und Sanierungstreuhand Ulm (SAN) zum Quartiersfest an den Blaustrand. Ausgerechnet der Lederhof, der in den vergangenen Monaten ein innerstädtisches Sorgenkind war, soll nun Ort für ein Stadtfest sein? " Genau!" sagt SAN-Geschäftsführer Dirk Feil. "Wir wollen zeigen, dass dieser Platz viel, viel besser ist als sein Ruf, und der Innenstadtbereich an der Blau eine ganze Menge atmosphärisches Potenzial hat."

Am Lederhof in Ulm wird am "Blaustrand" gefeiert

Eröffnet wird das "Quartiersfest am Blaustrand" um 13 Uhr von Bürgermeister Tim von Winning. Von 13.30 bis 19 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Infos der SAN zum neuen Sanierungsgebiet "Innenstadt West", das an diesem Tag offiziell gestartet wird, mit Ausprobieren der Smart-City-Projekte der Digitalen Agenda der Stadt, die einen Wettbewerb "Attraktiver Lederhof" ausgelobt hatte, und dem "Bunten Wohnzimmer" der Mobilen Jugendarbeit. Für Unterhaltung sorgen "Paulino und Luca", ein junges Duo, das am 4. Mai erstmals öffentlich auftritt. Klangkünstler Peter Pan von der Soundwerkstatt gibt ab 15 Uhr einen Workshop zu Beatboxing und Looping. Und ab 17 Uhr spielt die Band "Karl and the Corner". (AZ)

Lesen Sie dazu auch