Fifty-Eight ist raus aus dem SSV-Bad: So geht's jetzt weiter

Plus Der Ulmer Boardsportladen Fifty-Eight eröffnet am Freitag in der Hirschstraße. Jetzt ist klar, wer die früher angeschlossene Gastronomie an der Donau übernehmen wird.

Von Oliver Helmstädter

Spazierende an der Donau und SSV-Mitglieder im Freibad schauen seit Donnerstag in die Röhre: Nicht nur der Laden Fifty-Eight ist geschlossen. Auch das zuletzt unter dem Namen Riverside laufende Restaurant samt Kiosk ist geschlossen. Doch ein Nachfolger mit großem Namen in der Branche hat bereits einen Pachtvertrag unterschrieben.

Die Riverside-Lounge am Ulmer Donauufer. Foto: Oliver Helmstädter

Fifty-Eight-Chef Jens Gramer führte das beliebte Restaurant an der Donau zuletzt nicht mehr selbst. Der Gastronom Luca Rinaldi betrieb unter dem Namen Riverside seit über einem Jahr den Betrieb, der sowohl das SSV-Mitgliedern vorenthaltende Freibad bedient, als auch das dem Fifty-Eight angeschlossene öffentliche Lokal. Damit ist Schluss: Aufgrund von "finanziellen Unstimmigkeiten", wie es Gramer ausdrückt, sei der Vertrag gekündigt worden. Details zu einem offenbar massiven Ärger möchte Gramer lieber nicht nennen.

