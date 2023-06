Ulm

05.06.2023

Frauen auf die Bühne: Das Roxy unterstützt Musikerinnen

Das Roxy will ein Zeichen setzen, und zwar für mehr Weiblichkeit im Musikbusiness. Am Wochenende steigt das Festival Femtastique.

Plus Auch in der Musikbranche sind Frauen unterrepräsentiert. Mit dem Festival Femtastique unterstützt das Roxy weibliche Künstlerinnen und setzt ein Zeichen. Das ist das Programm.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Der Blick auf die aktuellen deutschen Singlecharts macht das Problem überdeutlich. In die Top 10 schafft es nur eine Frau alleine - der amerikanische Megastar Miley Cyrus auf Platz 7. Zwei weitere Sängerinnen kommen nur in Begleitung von Männern in das Ranking: Kitty Kat teilt sich mit Rapper Twenty4tim immerhin Platz 1 und Inez, die mit Ätna jüngst im Ulmer Zelt auf der Bühne stand, landete als Support von Peter Fox auf Platz 10. Zeit, dass sich etwas ändert, findet man im Roxy. Das Festival Femtastique setzt ein Zeichen.

Das Festival findet bereits zum zweiten Mal statt, nach einer Corona-Online-Version nun allerdings erstmals live. An zwei Abenden mit insgesamt sechs Konzerten wollen die Veranstalter zeigen, dass Frauen in Sachen Musik Männern in nichts nachstehen. "Das Festival möchte dazu einladen, unterschiedliche musikalische Stilrichtungen, verschiedene Perspektiven und neue (Lieblings-)Bands zu entdecken", heißt es in der Einladung, in der auch ganz bewusst nicht von Frauen, sondern von der weiter gefassten Personengruppe FLINTA* (also Frauen, Lesben, Inter, Non-Binär, Trans, Agender) geschrieben wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen