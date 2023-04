Glanzvolles Tänzchen mit der Raubkatze

Circus Krone feiert in der Ulmer Friedrichsau eine glanzvolle Premiere seiner Show. Vor allem die Tierdressuren bekommen vom Publikum den größten Applaus

Welch glanzvolle Premiere vom Circus Krone am Ostersamstag in der Ulmer Friedrichsau! Im schon am Nachmittag hervorragend besetzten Zelt, in dem über 3000 Besucher Platz finden, war die Stimmung auf den Rängen großartig und auch die vielen Kinder kamen voll auf ihre Kosten, weil neben allen Attraktionen auch Spaßmacher Mister Lorenz und die Clowns vom Toni-Alexis-Trio mit ihren Gags zu glänzen wussten. Auch wenn vor dem Zelt knapp 50 Tierschützer und Tierschützerinnen lauthals gegen Auftritte von Tieren im Circus protestierten, waren vor allem die Hundenummer und die Raubtierschau zwei der meistbeklatschten Programmpunkte.

Die Raubtierschau ist ein Höhepunkt im Circus Krone

Keine Frage: So ein Circus wie Krone ist ein echtes Unternehmen. Der hat über 200 Beschäftigte, verfügt über 100 Tiere und dazu wichtige Einrichtungen bis hin zur Betriebsfeuerwehr und Mannschaftsküche. Und das Team war am Samstag voll und mit großem Engagement im Einsatz, insbesondere die Artisten, Dompteure, Clowns, das Circus-Theater-Bingo und all die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer. Eine besondere Rolle spielten bei "Mandana – Circuskunst neu geträumt" die Löwen. So prangte über dem Portal, durch das die Mitwirkenden in die Manege liefen, ein riesiger Löwenkopf, ein Mitarbeiter mit großem, buschigen Löwenkopf trat immer mal wieder in den Umbaupausen auf und schließlich gab es gegen Ende der Veranstaltung mit der Raubtierschau mit zwei Tigern und zehn Löwen einen Höhepunkt des Events. Da ist sicher manchem Besuchenden fast das Herz stehen geblieben, wie Martin Lacey junior alleine mit den Raubkatzen im Käfig war, sie gekonnt dirigierte, ja mit ihnen schmuste und mit einem ein Tänzchen wagte. Eine Schau, die schon in Monte Carlo ausgezeichnet wurde.

Tanz auf dem Hochseil ist eine Attraktion im Circus Krone

Zuvor hatten auch die anderen Akteure und Akteurinnen dafür gesorgt, dass dem Publikum nie und nimmer langweilig wurde. Zum Beispiel bei der zum Teil ganz witzigen Hundeschau. Die kleinen Vierbeiner sprangen über sich und über ihr Herrchen, durch Ringe und Röhren, rasten wie wild und doch geordnet herum – und wie einer Rückwärtssaltos machte, begeisterte und faszinierte die Besucher vollends. Da können die Pferdedressuren, so anmutig sie auch sind, nicht ganz mithalten. Für höchste Spannung sorgte zweimal die aus Marokko stammende Truppe Mustafa Danguir. Einmal zu mehreren in zehn Meter Höhe auf dem Hochseil "tanzend" und das andere Mal bei dem atemberaubenden Auftritt auf dem doppelten Riesenrad, das sich recht schnell drehte, auf dem die Mitglieder der Truppe aber sogar springend und in einer Szene mit verbundenen Augen ihr Künste vollführten. Eine absolute Attraktion.

Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten: ob bei der Artistik vom Duo Flash of Splash mit seinem "Liebesspiel der Lüfte", bei der Trampolinshow vom Team Non Stop, bei der die Artistin im Trio sich immer höher und höher in die Lüfte erhob, oder bei den komischen, höchst unterhaltsamen Nummern von Mister Lorenz in den Umbaupausen, bei denen er auch Charme versprühte und zirzensisches Können verriet. Vielleicht waren die Darbietungen der drei Clowns vom Toni-Alexis-Trio etwas zu langatmig, amüsant waren sie allemal. Wollte einer mit "Eins, zwei, drei" das Kommando zum gemeinsamen Musizieren geben, so antwortete ein anderer permanent mit "vier", anstatt Töne aus seiner Trompete anzustimmen.

Insgesamt zeigte der Circus Krone eine ganze Menge aus seinem großen Repertoire und die Mischung aus den verschiedenen, zum Teil auch künstlerisch angehauchten Genres stimmte ganz offensichtlich, wenn man den Applaus des Publikums, nach dem sich das gesamte Ensemble zum großen Finale vereint gezeigt hatte, zum Maßstab nimmt.

