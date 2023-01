Großauftrag für Nikola in Ulm: Energieversorger bestellt Brennstoffzellen-Lkw

Ist das der Durchbruch? 100 der innovativen Laster aus dem Donautal will ein Unternehmen aus Schleswig-Holstein nutzen.

Die Freude ist groß in Ulm: Das Unternehmen GB Joule, ein Energieversorger in allen Bereichen der Energie-Wertschöpfungskette mit Sitz in Reußenköge, hat am Montag die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über die Bestellung von 100 Sattelzugmaschinen des Typs Nikola Tre mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb (FCEV) der Klasse 8 bekannt gegeben.

Der Nikola Tre FCEV wird in Ulm gebaut

Die Nikola Tre FCEV in der europäischen 6x2-Variante laufen im Ulmer Produktionswerk des Joint Ventures von Nikola und der Iveco Group vom Band. "Der Auftrag von GP Joule ist ein Beispiel dafür, wie der Nikola Tre FCEV gewerbliche Kunden in Deutschland bei der Umstellung auf lokal emissionsfreie Nutzfahrzeuge bereits einige Jahre vor den anderen Herstellern unterstützen kann, um das Ziel der Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs zu erreichen", wird Michael Lohscheller, Chef der Nikola Corporation, in einer Pressemitteilung zitiert.

Hier in Ulm läuft der Nikola Tre vom Band. Foto: Alexander Kaya

Nikola investierte in die alte Iveco-Fabrik

Die Firma Nikola ist nach ihren eigenen Angaben dabei, die Transportindustrie weltweit zu verändern. Als Entwickler und Hersteller von emissionsfreien batterie- und wasserstoffelektrischen Fahrzeugen, elektrischen Fahrzeugantrieben, Fahrzeugkomponenten, Energiespeichersystemen und Wasserstofftankstelleninfrastrukturen zielt Nikola darauf ab, die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des Handels, wie wir ihn heute kennen, zu revolutionieren. Die Nikola Corporation wurde 2015 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Phoenix, Arizona. Das Werk in Ulm wurde 2021 eröffnet. 40 Millionen Euro investierte das Gemeinschaftsunternehmen von Iveco und dem US-Start-up in eine nagelneue Fabrik.

Seit September vergangenen Jahres fahren die ersten Nikola Tre am Hamburger Hafen im Testbetrieb. Eine Vereinbarung regelt einen zweiphasigen Testlauf und die Lieferung von insgesamt bis zu 25 Nikola Tre BEV Sattelzugmaschinen an Spediteure des Hamburger Hafens. Die Laster aus Ulmer Fertigung für das Unternehmen GP Joule werden nach Angaben von Iveco nach einem Vermietungsmodell veräußert.

Mit Gate wurde dafür von Iveco ein eigenes Unternehmen für jenes All-inclusive-Vermietungsmodell für elektrische Lkw und Transporter. "Das ist eine Chance, unseren umfassenden Service auf der Grundlage einer Pay-per-Use-Formel anzubieten, die den Kunden den Zugang zum Antrieb von morgen ermöglicht", sagt Simone Olivati, Präsident Financial Services der Iveco Group. Das heißt: Der Kunde bezahlt nur für die tatsächliche Nutzung, gegebenenfalls kombiniert mit einer Grundgebühr. Über das Volumen dieses Deals machten die beteiligten Unternehmen keine Angaben. (AZ/heo)

