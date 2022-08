Gartenschau-Konkurrenz in Günzburg? Das sagt Ulms Baubürgermeister

Lokal Wird Günzburg mit der Landesgartenschau 2029 Ulm die Show für die Schau 2030 stehlen? In Ulm glaubt man das nicht und denkt nicht nur an die Ausstellung selbst.

Zwei Jahre, zwei Landesgartenschauen. Keine 30 Kilometer trennen Günzburg und Ulm, die beiden Städte werden direkt nacheinander zu Gastgebern einer Schau. Die bayerische Kreisstadt ist früher dran als gedacht – offenbar, um nicht im Schatten der baden-württembergischen Großstadt zu stehen. In Ulm sieht man es dagegen locker, erst nach dem Nachbarn an der Reihe zu sein.