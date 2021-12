Ulm

vor 44 Min.

Insolvente Firma Scanplus aus Ulm hat einen Käufer gefunden

Ein Bau aus den Zeiten vor der Insolvenz: Das weithin sichtbare Firmengebäude von Scanplus in Ulm in der Lise-Meitner-Straße 3/1 im Science Park II.

Plus Der Retter ist gefunden: Die ins Schlingern geratene Firma Scanplus in Ulm hat einen Käufer. Auch über die 220 Arbeitsplätze in Ulm äußerte sich der Käufer.

Für das insolvente IT-Unternehmen Scanplus aus Ulm wurde eine Investorenlösung erzielt. Dies teilt die mit der Sache betraute Kanzlei Pluta mit. Die Firma "q.beyond", die nach eigenen Angaben zu den führenden IT-Dienstleistern in Deutschland gehört, übernimmt demnach den Geschäftsbetrieb im Rahmen eines "Asset-Deals". Bei dieser Form der Betriebsübertragung bezahlt der Käufer dem Verkäufer den verhandelten Kaufpreis. Im Gegenzug erhält der Käufer vom Verkäufer das Betriebsvermögen, den Kundenstamm, die Mitarbeiter und die Namensrechte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen