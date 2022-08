Jetzt geht es bei den Planungen für die Landesgartenschau ans Eingemachte

Lokal Viele Ideen gibt es schon, manche sind bereits wieder vom Tisch. Nun sollen Planer Vorschläge für die Landesgartenschau 2030 in Ulm machen. So geht es weiter.

Die Landesgartenschau soll die graue Autoschneise B10 durch einen grünen Streifen ersetzen. Viele Ideen sind aufgeploppt, manche sind schon jetzt beerdigt oder sehr unrealistisch geworden. Was wird wirklich kommen? Eine erste Antwort sollen Planerinnen und Planer geben, die Vorschläge für Ulm abgeben. So geht es weiter.