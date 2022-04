Kapellmeister Levente Török verlässt das Theater Ulm

Neue Aufgaben erwarten den 1. Kapellmeister des Ulmer Theaters in Schwerin. Die Entscheidung zu gehen sei ihm aber nicht leichtgefallen, sagt Török.

Seit September 2018 ist der ungarische Dirigent Levente Török 1. Kapellmeister am Theater Ulm, wo er zuletzt mit "Il barbiere di Siviglia" einen großen Erfolg feierte. Mit Beginn der kommenden Spielzeit folgt er dem Ruf an das Staatstheater Schwerin, um dort in gleicher Funktion seinen künstlerischen Werdegang fortzusetzen.

"Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber als junger Musiker ist es wichtig, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln", so Török. Die Arbeit in Ulm habe ihm viel Freude bereitet, den beiden Generalmusikdirektoren Timo Handschuh und Felix Bender dankt er für die vertrauensvolle Arbeit. Außerdem sei er glücklich, in diesen Jahren Kay Metzger als Intendant und Mentor gehabt und viel von ihm gelernt zu haben, sagt Török. Bender bedauert den Weggang Töröks, er zeigt aber gleichzeitig großes Verständnis für den Wunsch nach Veränderung: "In den ersten Berufsjahren müssen wir Musiker wandern und immer neue Erfahrungen mit anderen Sängern und Orchestern sammeln."

Beim "Rigoletto" ist Török noch dabei

Levente Török wurde 1993 in eine ungarische Musikerfamilie hineingeboren. Ab 2011 studierte er Dirigieren und Korrepetition an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Von 2015 bis 2018 war Levente Török am Theater Regensburg als Solorepetitor mit Dirigierverpflichtung engagiert, 2018 begann er seine Tätigkeit in Ulm. Hier durfte er außer seinen Neuproduktionen – unter anderem "Hänsel und Gretel", "My Fair Lady", "Der Vetter aus Dingsda" – zahlreiche Nachdirigate übernehmen ("Lucia di Lammermoor", "Der fliegende Holländer", "Fidelio", "Cendrillon", "Le nozze di Figaro", "Ariadne auf Naxos"). Hervorzuheben ist außerdem sein Neuarrangement und seine musikalische Leitung von "Kátja Kabanová". Augenblicklich bereitet er "Rigoletto" vor, die Premiere der Verdi-Oper ist für den 6. Mai 2022 geplant.

Seit 2019 gastiert er regelmäßig an der Ungarischen Staatsoper Budapest. Im Juli 2021 gewann Török den internationalen Dirigierwettbewerb in Valencia. In Schwerin, wo ihn ein A-Orchester erwartet, wird er als Erstes eine der erfolgreichsten zeitgenössischen Opern, "Powder Her Face" von Thomas Adés, leiten. (AZ)

