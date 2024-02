Ulm

KI-Wettstreit: Ulms erstes Prompt-Battle findet bald statt

Am 22. März findet das erste Ulmer Prompt-Battle statt. 2022 wurde das Konzept dieses KI-Wettbewerbs an der HTW Dresden entwickelt.

Plus Im Rahmen der Ulmer Denkanstöße geht es vom 20. bis 23. März auch um Künstliche Intelligenz. Im Prompt-Battle nähern sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem komplexen Thema spielerisch.

Von Franziska Wolfinger

Der Papst spaziert in eine dicke weiße Daunenjacke gehüllt durch die Straßen Roms: Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass dieses Bild der breiten Öffentlichkeit gezeigt hat, was KI - die künstliche Intelligenz in unseren PCs - heute kann. Im Ulmer Stadthaus können sich KI-Fans bald im Wettstreit messen. Wer kreiert mit Hilfe des Computers die spannenderen und besseren Bilder? Darum geht es beim ersten Ulmer Prompt-Battle am 22. März.

Was ist ein Prompt-Battle?

Doch wie läuft so ein Prompt-Battle ab und was sind diese Prompts überhaupt? Bei letzterem handelt es sich um kurze Texte, in denen Anweisungen für die KI formuliert werden. Was die künstliche Intelligenz am Ende ausspuckt, hängt maßgeblich vom Prompt und von der Genauigkeit der Formulierung ab. Je nach benutztem KI-Programm können Texte, Bilder oder Videos entstehen. Das Konzept der Prompt-Battles wurde 2022 an der HTW Dresden entwickelt und ist dem Format der Rap-Battles nachempfunden. In diesem KI-Wettbewerb treten also jeweils zwei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer direkt gegeneinander an. Sie bekommen dieselbe Aufgabe und müssen dann per KI ein Bild schaffen. Das Publikum entscheidet, wer in die nächste Runde vorrückt.

