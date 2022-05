Kinderkonzert: Wer ist denn nun eine Prinzessin?

Plus Mit zweijähriger Verspätung zeigt das Theater Ulm "Die Prinzessin auf der Erbse". Die Mischung aus Theater und Konzert kommt beim jungen Publikum gut an.

Der Plot des Grimmschen Märchens ist bekannt: Unter vielen Heiratskandidatinnen gilt es, eine richtige Prinzessin zu finden. Dazu braucht es Dutzende Matratzen, viele flauschige Decken und eine kleine Erbse. Das kuschlige Bett steht schon mal auf der Bühne bereit. Wer sich zu Beginn des Stücks unter der pinkfarbenen Daunendecke regt, ist allerdings nicht die Prinzessin, sondern der Prinz. Gespielt von Stephanie Pardula führt er durch die Geschichte.