Klassenkampf am Kuhberg: Welche Wohnungen braucht Ulm?

Nördlich des Schulzentrums Kuhberg, hier am linken Bildrand, soll das neue Wohngebiet Am Hermannsgarten entstehen.

Plus Am Kuhberg in Ulm entstehen bis zu 200 Wohnungen. Der Streit, ob auch Reihenhäuser für Familien mit mehr Geld ins Baugebiet gehören soll, ist heftig.

Von Sebastian Mayr

Neben den Schulen am Kuhberg sollen neue Häuser errichtet werden. Die Anbindung durch die Straßenbahn ist gut, Einkaufsmöglichkeiten sind ganz in der Nähe. Je nach Größe der Wohnungen Am Hermannsgarten könnten 150 bis 200 Einheiten entstehen. Sie werden dringend gebraucht. Doch wer soll dort wohnen – Gutverdiener oder Menschen mit geringerem Einkommen? Und was soll gebaut werden – Reihenhäuser als Eigentum für Familien oder mehrstöckige Gebäude mit vielen Wohnungen? Ein Kompromiss läuft ins Leere, eine Lösung gibt es wohl trotzdem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

