Krautwickel, Rehsalami und Co.: Das bietet der Markt der Donauländer

Lokal Erstmals sind wirklich alle zehn Donauländer auf dem Markt vereint. Das Angebot an beiden Donauufern ist groß. Wir haben uns umgesehen.

Das ungarische Hahnhodengulasch ist möglicherweise nicht das meist gegessene Gericht des Markts der Donauländer, aber sicherlich eines der bekanntesten. Natürlich ist der Stand, der es verkauft, heuer auch wieder mit dabei. Beim Streifzug über das Donaufest entdecken die Besucherinnen und Besucher neben manch Bekanntem auch viel Neues. Über eine Premiere freut sich Organisatorin Frauke Kazda besonders: Erstmals sind wirklich alle zehn Donauländer auf dem Markt in Ulm vereint.