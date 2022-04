Ulm/Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Fotovoltaik? Wärmepumpe? Energieberater gibt Tipps für Haus und Wohnung

Plus Wie werde ich energetisch unabhängiger? Die Regionale Energieagentur Ulm, die kostenlos und unabhängig berät, wird aktuell "überrannt" - hier sind Tipps vom Chef.

Von Michael Kroha

Wie sähe das perfekte "Energie-Haus" von heute aus – und was kostet das?



Roland Mäckle: Es ist ein "100-Prozent-Sonnenenergiehaus". Über den Sommer wird Wärmeenergie in einem großen Puffer-Schichtenspeicher gesammelt und über den Winter wieder verwendet. Zusätzlich bereitet eine Fotovoltaik-Anlage (PV) in Kombination mit einem Batteriespeicher den Strom für die Haushaltsgeräte. Die geringeren Mehrkosten werden über den Nutzungszeitraum eingespielt, da die Sonne keine Rechnung stellt – zumindest bislang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen