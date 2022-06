Ulm

12:00 Uhr

Leléka im Ulmer Zelt: ein Abend zwischen Melancholie und Hoffnung

Sängerin Viktoria Leléka gewährte mit ihrem Jazz-Quartett am Donnerstagabend im Ulmer Zelt Einblicke in die ukrainische Seele.

Von Jonas Klimm

Es versprach ein emotionaler Abend zu werden. Über dem Ulmer Zelt wehten ukrainische Flaggen, drinnen warteten die Kulturbeflissenen auf den Auftritt des multikulturellen Jazz-Quartetts Leléka. Die neue künstlerische Leiterin des Ulmer Zelts, Cordula Baier, kündigte gleich zu Beginn einen "Einblick in die ukrainische Seele" an. Dieser Abend sollte aber nicht nur dem kurzweiligen Eintauchen in slawisch-jazzige Klänge dienen.

