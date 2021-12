Liqui Moly schließt das Jahr 2021 mit einem Produktionsrekord ab

Zum Abschied des Liqui-Moly-Chefs Ernst Prost glänzt das Unternehmen aus Ulm mit einigen Rekorden.

Liqui Moly hat in diesem Jahr so viel hergestellt wie noch nie. Der deutsche Öl- und Additivspezialist produzierte 105.000 Tonnen Schmierstoffe – 27 Prozent mehr als im Vorjahr. „Zum ersten Mal haben wir die 100.000-Tonnen-Marke übersprungen“, sagt Geschäftsführer Ernst Prost. „Was ohnehin schon eine starke Leistung wäre, ist noch beeindruckender angesichts der widrigen Rahmenbedingungen.“

Produktion bei Liqui Moly immer komplexer

Zu diesen widrigen Rahmenbedingungen zählen der Rohstoffmangel, der nicht nur das Preisgefüge durcheinanderwirbelte, sondern zu echten Engpässen führte, sowie Verwerfungen in der globalen Logistik, die es gleichermaßen erschwerten, erst die Rohstoffe zu bekommen und dann die fertigen Produkte an die Kunden zu versenden. Und das alles vor dem Hintergrund von immer zahlreicher werdenden und immer schwieriger herzustellenden Ölsorten, was die Produktion noch komplexer macht.

Nicht nur bei den Ölen, auch bei den Additiven stieg die Produktionsmenge in diesem Jahr. Insgesamt liefen 16,3 Millionen Dosen mit den Zusätzen für Kraftstoff, Öl und Kühlflüssigkeit vom Band – ein Plus von 14 Prozent zu 2020.

„Das wir das hinbekommen haben, ist unserer tollen Mannschaft zu verdanken, die mit viel Improvisationstalent und Flexibilität die Hürden überwunden hat“, so Ernst Prost. „Und es zahlt sich aus, dass wir kontinuierlich in die Modernisierung von Produktion und Logistik investieren.“

Im Februar zieht sich Ernst Prost zurück

Ernst Prost geht Anfang kommenden Jahres als Kapitän von der Brücke: Ende Februar beginnt für den Leipheimer Schlossherrn ein neues Leben. Nach fast 30 Jahren an der Spitze des Schmierstoffherstellers hört der 64-Jährige auf. Seine Unternehmensanteile habe Prost an die Firma Würth verkauft. Den Rückzug kündigte Prost im Sommer in einem Schreiben an die Belegschaft an, das Liqui Moly verbreitete. (AZ)

Lesen Sie dazu auch