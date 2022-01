Lotto-Spieler aus dem Alb-Donau-Kreis gewinnt 7,5 Millionen Euro

Viel Glück in neuem Jahr: Es ist der erste Millionentreffer bei "Lotto Baden-Württemberg" im Jahr 2022. Gewonnen hat eine Person aus dem Alb-Donau-Kreis.

Ein bislang unbekannter Glückspilz aus dem Alb-Donau-Kreis hat zusammen mit einem Tipper aus dem Kreis Karlsruhe beim Lotto-Spielen jeweils 7,5 Millionen Euro gewonnen. Das teilt die Lotteriegesellschaft "Lotto Baden-Württemberg" am Donnerstag mit. Es seien die ersten beiden Millionentreffer im neuen Jahr 2022 im Südwesten.

Weil der Lotto-Jackpot am Mittwoch garantiert geleert wurde, hätten den zwei Glückspilzen die sechs richtigen Gewinnzahlen 17, 19, 43, 45, 48 und 49 der Ziehung vom 19. Januar für den großen Coup gereicht, heißt es. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag laut Lotto bei eins zu 15,5 Millionen.

Bundesweit gab es insgesamt sechs Treffer mit den richtigen Zahlen. Der 45 Millionen-Jackpot werde bei der Zwangsausschüttung daher geteilt: Jeder der erzielten Sechser ist genau 7,5 Millionen Euro wert, steuerfrei ausbezahlt. Einer davon kommt aus dem Alb-Donau-Kreis.

Anonym in Lotto-Annahmestellen gespielt

Wer hinter den Millionengewinnern aus dem Alb-Donau-Kreis steckt, ist "Lotto Baden-Württemberg" nach eigenen Angaben noch nicht bekannt. Beide Tipper hätten ihren Spielschein anonym in Annahmestellen abgegeben. Zum Abruf ihrer Millionentreffer müssten sie nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese können die Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen. (AZ)