Magische Geschichten in der Jurte: Ein Vormittag voller Zauber auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt

Ein Schritt aus der Kälte in die Wärme einer Jurte entführt Besucher in eine andere Welt. Hier wird nicht nur das Märchen vom falschen Prinzen lebendig, auch Träume fühlen sich hier wohl.

Wenn man die Schuhe ausgezogen hat und auf Strümpfen – mit ein paar nassen Flecken in der Sohle – in die Jurte der Jungen Ulmer Bühne am Rand des Weihnachtsmarktes tritt, ist es, als beträte man eine andere Welt: eine Welt, in der Hektik und Stress aufgehoben scheinen, und in der Geschichten erzählt werden. Ein Vormittag in der Jurte.

Jurten – und ihre in Lappland übliche ähnliche Form der Kohten – sind traditionell und seit Urzeiten Zelte von Nomadenvölkern. Die Jurte als schnell erbaute und abbaubare Behausung kommt aus Zentralasien, und allein schon das Wort sagt, was es meint: Das türkische Wort „yurt“ bedeutet „Heimat“. Und wie zuhause fühlen sich die Schülerinnen, die an diesem Morgen die Jurte besuchen: Ein Feuer lodert anheimelnd im Ofen, es ist warm und gemütlich. Auf dem Boden liegen gegen die Kälte von unten dick Teppiche und Kissen, Decken zu einmummeln liegen bereit. Man vergisst das nasskalte Wetter draußen schnell. Etliche der jungen Besucherinnen machen es sich in Freundinnengruppen auf den Sofas am Rand bequem, andere liegen eingekuschelt am Boden, bereit einfach zuzuhören. Augen strahlen, Gesichter schauen gebannt.

Geschichte in der Märchenjurte auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt haben ihre Fans

Geschichten wurden in Jurten sicher schon seit Urzeiten erzählt – vielleicht so, wie es Schauspieler Fabian Rogall an diesem Vormittag macht: Der sitzt nicht da und erzählt einfach nur, er schafft mit seinem Erzähltheater, mit Gestik und Mimik eine atmosphärische Welt des Orients, ein Oasenstädtchen in der Wüste, in dem der arme, aber äußert geschickte Schneider Labakan von Höherem träumt. Kleider machen Leute, das weiß der Schneider besser als jeder andere – und Labakan ergreift seine Chance, als er ein prächtiges Gewand vom Hofe des Sultans umarbeiten soll.

Ein bisschen ausprobieren, wie es sich anfühlt, Prinz zu sein, ein bisschen durch den Ort stolzieren, winken und für diese Stunden vergessen, dass er einfach nur Schneider ist. Doch dann sticht Labakan der Hafer, so erzählt es Wilhelm Hauffs Märchen vom falschen Prinzen, das in der Jurte für die Kinder dritter und vierter Klassen zu erleben ist: Er setzt seine Ersparnisse in ein älteres, aber noch immer edel aussehendes Pferd um und lebt angenehm und umsonst, wo immer er mit seinem prächtigen Gewand hinkommt, denn man hält ihn für einen Prinzen, und den zu beherbergen, ist eine Ehre. Doch dann trifft er einen echten Sohn des Sultans, Omar, der aufgrund einer düsteren Weissagung abseits des Hofes aufwuchs und nun zurückkehren soll. Labakan trickst ihn aus und gibt sich als Sultansssohn aus – was fast glückt, wäre da nicht der Instinkt der Mutter, die spürt, dass nicht Labakan, sondern Omar ihr Kind ist. Das Märchen ist eines ohne Rache – der Hochstapler wird zwar nicht Prinz, aber Omar und sein Vater verzichten auf eine Bestrafung des reuigen Betrügers – und das Geschenk einer Fee macht Labakan nicht nur zu einem glücklichen und erfolgreichen, sondern auch zu einem wohltätigen Schneider.

Auch wenn es jetzt wieder die Winterstiefel anzuziehen gilt – ein bisschen verzaubert geht man ins nasse Tauwetter hinaus. Zurück in der Realität. Immerhin, mit als Nikolaus verkleideten Männern und dem Duft von gebrannten Mandeln und Punsch in der Nase.

